Elon Musk'tan müjde! 3 yeni Tesla geliyor...

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin yıllık toplantısında üç yeni model hakkında bilgi verdi ancak detayları paylaşmadı.

Elon Musk Perşembe günü şirketin yıllık hissedarlar toplantısı sırasında üç yeni aracın tanıtımını yaptı. Musk'ın aylardır beklediği 56 milyar dolarlık devasa ödeme paketinin onaylandığı toplantıda Musk, büyük sevinç içerisindeydi.

Elektrikli araç devi, araç satışları durma noktasına gelirken, yeni araçlar sayesinde araç satışlarında yukarılarda yer almak istiyor. Musk, beyaz örtüler altında yer alan üç yeni aracın resimlerinin yer aldığı bir slayt göstererek yeni araçların yolda olduğunu söyledi. Ancak araçlar hakkında detaylı bilgiler vermedi.

Musk, "Açıkçası el altından üzerinde çalıştığımız bazı yeni ürünlerimiz var" dedi. "Bunların oldukça özel olacağını düşünüyorum."

TESLA'NIN ÜÇ YENİ ARACI NASIL GÖRÜNECEK?

Tesla geçtiğimiz Nisan ayında Ana Plan Bölüm 3'te iki gizli aracın benzer görüntülerini paylaşmıştı. O belgede şirket, kompakt otomobil, ticari/yolcu minibüsü ve otobüsün Tesla muadillerinin ne zaman çıkacağını açıklamamıştı.

Araçlardan biri uzun, kutu gibi bir minibüs gibi göründüğü toplantıdan sızdırıldı. Diğer ikisi araç iste daha alçak ve şık görünüme sahip. Tesla uzun süredir konuşulan robotaksisini 8 Ağustos'ta tanıtmayı planlıyordu, dolayısıyla gizlenen modellerden biri robotaksi olabilir.

Nisan ayında elektrikli otomobil üreticisi, daha uygun fiyatlı araçlar da dahil olmak üzere yeni modellerin piyasaya sürülme zamanlamasını hızlandırdığını açıklamıştı. Insideevs'in haberine göre Tesla, yeni modellerin zamanlamasını 2024'ün sonlarında ya da 2025'in başlarında geleceğini açıklamıştı.

UZMANLAR UYARIYORDU

Sektör analistleri bir süredir Tesla'nın ürün gamının yaşlandığı ve son derece popüler olan Model 3 sedan ve Model Y crossover'ın şirketin büyümesini sonsuza kadar taşıyamayacağı konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Yıllar süren hızlı büyümenin ardından Tesla'nın araç teslimatları bu yılın ilk çeyreğinde %8,5 düştü. Bu durum ABD'de elektrikli araçların bir bütün olarak benimsenmesi açısından hiç de iyi değil, zira Tesla bu nispeten erken günlerde elektrikli araç pazarının çok büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Elon Musk, elektrikli araçlardan sıkılmış olacak ki toplantı sırasında bir yılda 100 milyon robot üreteceğini ve 1 trilyon dolar gibi büyük bir kar elde edebileceğini iddia etti. Musk ayrıca Tesla'nın robot ve robot taksi işlerinin bir gün 30 trilyon dolar gibi bir değere ulaşabileceğini söyledi. Bu, ABD'nin en değerli halka açık şirketi olan Apple'ın mevcut piyasa değerinin yaklaşık 10 katı.

Ancak günün sonunda Tesla, kârının büyük kısmını otomobil satarak elde eden bir otomobil şirketi. Bu işi büyütmek ve elektrikli araçlara erişimi genişletmek için, yeni modeller için sadece belirsiz imalara değil, somut planlara ihtiyacı var. Aksi takdirde, Hyundai Motor Group ve Çinli BYD gibi EV alanına yeni giren agresif şirketler boşluğu memnuniyetle dolduracaktır.