Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Artık kaçış yok! YouTube'da reklamları engellemek imkansız hale geliyor

Artık kaçış yok! YouTube'da reklamları engellemek imkansız hale geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Artık kaçış yok! YouTube&#039;da reklamları engellemek imkansız hale geliyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube, geçtiğimiz haftalarda yeni reklam engelleyici önlemlerini hayata geçirmişti. Videoların otomatik olarak sonuna atlayan yeni sistemden memnun olmayan şirket yeni yöntemini denemeye başlıyor.

Dünyanın en popüler video izleme platformu olan YouTube, yıllardır reklam engelleyicilerle bir savaş içerisinde. Atlanamayan reklamlar ve art arda çıkan rahatsız edici reklamlar yüzünden kullanıcılar şirketin aylık abonelik sistemi olan YouTube Premium sistemine üye oluyor ve reklamlardan kaçıyordu. 

Artık kaçış yok! YouTube'da reklamları engellemek imkansız hale geliyor - 1. Resim

YOUTUBE NEDEN REKLAM ENGELLEYİCİLERİ KAPATIYOR?

İnsanlar, video izleme keyfini kaçıran reklamlardan kurtulmak için reklam engelleyici kullanıyor ve Google bu durumdan oldukça rahatsız. Firmalar, video izleme platformuna reklam vererek hem reklamını yapıyor hem de Google ve içerik üreticiler para kazanıyor. Ancak kullanıcılar yeni uygulanan reklam politikasından rahatsız oluyor ve engelleyicileri tercih ediyor.

Artık kaçış yok! YouTube'da reklamları engellemek imkansız hale geliyor - 2. Resim

YOUTUBE'DA YENİ REKLAM ÖNEMLİ

YouTube, yeni reklam engelleyicilerini kullanmayı imkansız hale getirecek yeni sistemi test ediyor. Yeni yöntem sayesinde, artık reklamlar videonun bir parçası haline gelecek ve izlemesi zorunlu olacak.

Aktif olarak kullanılan yöntem, reklam engelleyicilerin yıllardır aşina olduğu bir yöntem. İzlemek istediğiniz videonun üzerine ekstra reklam videosu ekleniyor ve insanlara reklamlar gösterilebiliyordu. Reklam engelleyiciler de reklamlı videoyu engelleyerek kullanıcıların sponsorlu videoyu izlememesini sağlıyordu. 

Ancak yeni sistemde, tüm reklamlar artık videonun parçası olduğu için hiçbir şekilde engellenemiyor. 

YouTube şu anda yeni reklam özelliğini çok sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediyor.  

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kardeşliğe vesile kurbanDilan Polat davasında kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu tahliye oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tesla yatırımcıları Elon Musk'a dava açıyor! xAI, neden Tesla'dan daha önemli? - TeknolojiElon Musk'a bir darbe de yatırımcılarından!Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı! Kemankeş seyir füzesi bir testi daha geçti - TeknolojiKemankeş seyir füzesi bir testi daha geçtiYapay zeka hamleleri işe yaradı! Apple, tahtını Microsoft'tan geri aldı - TeknolojiApple, tahtını Microsoft'tan geri aldıGenç Mühendisler TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışmasında Buluşuyor - TeknolojiGenç Mühendisler TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışmasında BuluşuyorAlternatif yatırım fonları Fonmap’le cebe girdi - TeknolojiAlternatif yatırım fonları Fonmap’le cebe girdiTUSAŞ'ta bayrak değişimi! Genel Müdür Mehmet Demiroğlu oldu - TeknolojiTUSAŞ'ta bayrak değişimi! Yeni yönetim kurulu belirlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...