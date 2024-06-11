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Yeni tanıtılan Apple Intelligence'da sadece ChatGPT olmayacak!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni tanıtılan Apple Intelligence&#039;da sadece ChatGPT olmayacak!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın sesli asistanı Siri'ye dün gece tanıtılan etkinlikte yeni yapay zeka özellikleri Apple Intelligence çatısı altında eklendi ve ChatGPT ile ortaklaşa çalışacağı açıklandı.

Dün akşam gerçekleşen WWDC açılış konuşmasının ardından gazetecilerle sohbet eden Apple'ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, Apple Intelligence geliştikçe şirketin de kullanıcılarına farklı yapay zeka modelleri arasında seçim yapma imkanı sunmak istediğini açıkladı ve Google Gemini'nin gelecekte bir seçenek olabileceğini öne sürdü.

Federighi, “Nihayetinde insanların kullanmak istedikleri belirli modeller için bir tercih yapacaklarını düşünüyoruz, belki kreatif yazarlık için harika olan bir model ya da kodlama için tercih ettikleri bir model” dedi. "Belki gelecekte Google Gemini. Yani, şu anda duyurulacak bir şey yok ama yönümüz bu."

Yeni tanıtılan Apple Intelligence'da sadece ChatGPT olmayacak! - 1. Resim

Federighi, Apple'ın ChatGPT ile başlama kararının şirketin “en iyiyle başlamak” istemesinden kaynaklandığını söyledi. Siri, GPT-4o'dan ücretsiz olarak yararlanacak ve bir hesap oluşturmaya gerek kalmayacak. MacRumors'un haberine göre, istekler kaydedilmiyor ve IP adresleri gizlenirken, ChatGPT aboneleri deneyimler içindeki ücretli özelliklere de erişebilecekler.

Apple Intelligence özellikleri iOS 18'in ilk beta sürümüne dahil edilmedi ve bunun yerine ABD yazında test için kullanıma sunulacak. iOS 18'in Eylül ayında herkese açık olarak yayınlanması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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