Eski OpenAI çalışanı tüm dünyayı uyardı! İnsanlığı yok etme riski yüzde 70...

iPhone, iPad ve Mac için Apple'ın yapay zekası Apple Intelligence tanıtıldı!

iPhone, iPad ve Mac için Apple'ın yapay zekası Apple Intelligence tanıtıldı!

OpenAI'da bir dönem çalışan bir kişi, yapay zekanın insanlığı yok edebileceğini ve insanlığa zarar verme ihtimalinin yüzde 70 olduğunu açıkladı.

OpenAI'da bir dönem yönetim araştırmacısı olarak çalışan Daniel Kokotajlo, verdiği bir röportajda, şirketin bilinci olan genel yapay zeka (AGI)'dan oldukça etkilendiğini ve yapay zekanın oluşturduğu riskleri görmezden geldiğini açıkladı.

Kokotajlo, "OpenAI, AGI'yi inşa etme konusunda gerçekten heyecanlı. Bu konuda ilk olmak için pervasızca yarışıyorlar." dedi.

İNSANLIĞI YOK ETME İHTİMALİ VAR

Kokotajlo'nun The New York Times'a verdiği röportajda en ciddi iddiası yapay zekanın insanlığı yok etme ihtimalinin yüzde 70 olması. İnsanlığın sonunu getirme olasılığını ifade eden "p(doom)" terimi, makine dünyasının sürekli tartıştığı bir konu.

Şirketin eski çalışanı Kokotajlo NYT'ye verdiği röportajda, kendisinden yapay zekanın geleceğini tahmin etmesi istendiğinde yalnızca 2027 yılına kadar AGI'ye ulaşacağını ve aynı zamanda insanlığa ciddi bir şekilde zarar verme hatta yok etme olasılığının büyük olduğunu ifade etti.

OPENAI VE APPLE ARASINDAKİ ANLAŞMA

OpenAI'da çalışan eski Kokotajlo'nun uyarılarına rağmen, yapay zeka geliştirilmeye devam ediyor ve sıradaki durak Apple.

Apple'ın 2023'ten bu yana aktif 1,5 milyar iPhone kullanıcısı var ve OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka şu anda izin verildiğinde bütün verilere erişebiliyor. OpenAI, topladığı verilerle birlikte geçtiğimiz haftalarda tanıttığı GPT-4o'yu daha da fazla geliştirecek ve yeni duyurmayı planladığı GPT-5'e hazırlık yapıyor.

Kokotajlo'nun uyardığı konu bilinçli yapay zeka (AGI)'nin insanlığı tehdit ediyor olması. Şirketler şu anda yapay zeka trendine uyum sağlarken aslında insanlığı tehdit ettiğinin farkında değil ve gelecekte insanlık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.