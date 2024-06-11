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Teknoloji devi Intel, İsrail'de 25 milyar dolarlık çip fabrikası projesini durdurdu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Teknoloji devi Intel, İsrail&#039;de 25 milyar dolarlık çip fabrikası projesini durdurdu!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın her yerinde çip fabrikası kuran ABD'li İntel'in, İsrail'de kurulması planlanan 25 milyar dolarlık yeni yarı iletken üretim tesisinin inşaat çalışmalarını ertelediği bildirildi.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan İntel, İsrail'in Kiryat Gat şehrinde inşa edeceği Fab28 isimli çip fabrikasına yapacağı 25 milyar dolarlık yatırımı askıya aldığı İsrail medyasında yer aldı. 

Intel'den yapılan açıklamada ise söz konusu üretim tesisinin durumuna değinilmeden, şirketin büyük projeleri değişen zaman çizelgelerine uyarlama ihtiyacı olduğu aktarıldı.

Teknoloji devi Intel, İsrail'de 25 milyar dolarlık çip fabrikası projesini durdurdu! - 1. Resim

Açıklamada ABD'li şirket, üretim ve AR-GE için kritik bir bölge olan İsrail'e olan bağlılığının devam ettiğini belirterek, "Özellikle sektörümüzde büyük ölçekli projeleri yönetmek, genellikle değişen zaman çizelgelerine uyum sağlamayı gerektirir. Kararlarımız iş koşullarına, piyasa dinamiklerine ve sorumlu sermaye yönetimine dayanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yeni çip fabrikasının ne kadar askıda kalacağı şu anda belli değil. Intel tesisin 2028'de açmayı planlıyordu. Intel'e İsrail hükümeti 25 milyar dolarlık çip fabrikasının güney İsrail'de kurması için 3,2 milyar dolar hibe vermeyi kabul etmişti.

Yeni fabrikanın yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenirken, Intel, halihazırda İsrail'de bulunan dört üretim, araştırma ve geliştirme alanlarındaki tesislerinde yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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