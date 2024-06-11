iPhone, iPad ve Mac için Apple'ın yapay zekası Apple Intelligence tanıtıldı!

Yeni tanıtılan iOS 18 ile birlikte artık Siri, ChatGPT'ye doğrudan erişebiliyor! Siz sorun o cevaplasın...

Yeni tanıtılan iOS 18 ile birlikte artık Siri, ChatGPT'ye doğrudan erişebiliyor! Siz sorun o cevaplasın...

Apple, dün WWDC 2024 etkinliğinde iPhone, iPad ve Mac'teki kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için son teknoloji yapay zekayı kullanan, Apple aygıtları için kişiselleştirilmiş yeni Apple Intelligence'ı duyurdu.

Apple yeni yapay zeka sistemi Apple Intelligence'ı dün gece düzenlediği etkinlikte tanıttı. Şirket yeni yapay zeka sistemini, “Üretken modellerin gücünü kişisel bağlamla birleştirerek inanılmaz derecede kullanışlı ve alakalı zeka sunduğunu” söylüyor.

iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'da yer alan yeni yapay zeka, günlük görevleri basitleştirmek ve hızlandırmak için dil ve görüntüler oluşturabiliyor, uygulamalar genelinde harekete geçebiliyor ve kişisel tercihlerden yararlanabiliyor.

Private Cloud Compute ile Apple, aygıt üzerinde işleme ve özel Apple silikon sunucularında çalışan daha büyük, sunucu tabanlı modeller arasında hesaplama kapasitesini esnetme ve ölçeklendirme becerisiyle gizliliğe dayalı yapay zeka sunmaya odaklanıyor.

WWDC 2024'TE NELER DUYURULDU?

Yeni tanıtılan özellikler arasında, kullanıcıların yazılarını geliştirmeleri ve daha etkili iletişim kurmaları için yeni güncellemeler yer alıyor. Apple, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'da yerleşik olarak bulunan sistemsel yazma araçları sayesinde kullanıcıların mail, notlar, pages ve üçüncü taraf uygulamalar da dahil olmak üzere yazdıkları hemen her yerde metinleri yeniden yazabileceklerini, düzeltebileceklerini ve özetleyebileceklerini söylüyor.

Apple Intelligence, yeniden yazma özelliği ile kullanıcıların yazdıklarının farklı versiyonları arasından seçim yapmalarına olanak tanıyan yeni özelliği tanıtıldı. Yeni tanıtılan özellik sayesinde yazılan yazı hedef kitleye ya da istenilene göre yeniden ayarlamaya olanak tanıyor.

Apple'a göre, yeniden yazma özelliği, ister ön yazıya incelik katmak isterse bir parti davetiyesine mizah ve kreatiflik katmak olsun, kullanıcıların duruma uygun doğru kelimeleri sunmalarına yardımcı oluyor.

Yeni Proofread seçeneği dilbilgisi, kelime seçimi ve cümle yapısını kontrol ederken, kullanıcıların gözden geçirebileceği veya hızlıca kabul edebileceği düzenlemeleri öneriyor. Summarize ile kullanıcıların yazdığı bir makale içerisindeki önemli noktaları, tablo veya liste şeklinde tekrar özetleyebiliyor.

MAİL UYGULAMASINDAKİ YENİ ÖZELLİKLER NELER?

Yeni tanıtılan yapay zeka özelliklerinden mail uygulaması da nasibini aldı. Öncelikli mailler ismi verilen yeni bölümde, gönderilen uçak biletleri ya da faturaları yapay zeka otomatik olarak algılayarak bir araya getiriyor.

Yeni özellik sayesinde artık uzun yazılı mailleri otomatik olarak kısa bir özet şekline getiren yeni yapay zeka sayesinde iPhone kullanıcıları epostayı açmadan kolay bir şekilde maillerini okuyabiliyor. Ayrıca, hızlı cevaplar için öneriler sunan akıllı cevap özelliği de kullanıma sunuluyor.

Tıpkı mailde olduğu gibi bildirimler kısmında da yapay zeka devreye giriyor. Yeni öncelikli bildirimler özelliği sayesinde gün içerisinde biriken bildirimleri bir araya toplayan yapay zeka iPhone kullanıcıları için öncelik sırasına göre derecelendiriyor. Önemli mesajlar sayesinde kaçırılan mesajları ya da önemli olayları yapay zeka artık hatırlatacak.

KONUŞULANLAR ANLIK OLARAK YAZILACAK

Apple Intelligence, notlar ve telefon uygulamalarında kullanıcıların ses kaydı yapmasına, yazıya dökmesine ve özetlemesine olanak tanıyor. Bir görüşme sırasında kayıt başlatıldığında katılımcılar otomatik olarak bilgilendiriliyor ve görüşme sona erdiğinde Apple Intelligence önemli noktaların hatırlanmasına yardımcı olmak için bir özet oluşturuyor.

Yeni Image Playground özelliği sayesinde artık iPhone kullanıcıları, tıpkı Midjourney ve DALL-E gibi yapay zeka fotoğrafları oluşturmalarına olanak tanıyor. Yapay zeka sayesinde fotoğraf oluşturmakla kalmayıp artık kullanıcılar emojiler de oluşturabiliyor. Yeni gelen Genmoji özelliği sayesinde istenilen şekilde emoji oluşturulabiliyor.

iOS 18 FOTOĞRAFLARDA NE DEĞİŞTİ?

Yeni tanıtılan yapay zeka özellikleri fotoğraflar uygulamasına da geldi. Tanıtılan arama çubuğu sayesinde fotoğrafları hızlıca bulabilen yapay zeka, hızlı bir şekilde aranan fotoğrafı getiriyor.