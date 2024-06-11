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Haberler > Teknoloji > Selçuk Bayraktar uyardı! Sahte ilanlara, haberlere ve videolara inanmayın...

Selçuk Bayraktar uyardı! Sahte ilanlara, haberlere ve videolara inanmayın...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Selçuk Bayraktar uyardı! Sahte ilanlara, haberlere ve videolara inanmayın...

Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında Baykar'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı vatandaşları uyardı.

Bir süredir sosyal medya ve internet sitelerinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yer aldığı sahte reklamlar yayınlanıyordu. Baykar'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişilere karşı Selçuk Bayraktar X hesabında paylaşımda bulundu. 

Selçuk Bayraktar'ın güvenilirliğini sahte reklamlarla kullanan dolandırıcılar, yapay zeka desteğiyle sahte konuşmalar ve görüntüleri kullanıyorlardı. 

Selçuk Bayraktar uyardı! Sahte ilanlar, haberlere ve videolara inanmayın... - 1. Resim

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süredir internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar’a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler ve videolar dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz.

Selçuk Bayraktar uyardı! Sahte ilanlar, haberlere ve videolara inanmayın... - 2. Resim

Gerçekliği olmayan bu tür ilan, haber ve videolarda yapay zaka desteğiyle şahsıma aitmiş gibi duran konuşma ve görüntüler kullanılmaktadır. Bu açıklama, video ve röportajlar benzeri içerikler kesinlikle gerçek dışıdır ve dolandırıcılık amacıyla illegal bir şekilde yayılmaktadır. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifi ya da önerilerinde bulunmamaktadır. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızdan bu tür içeriklere karşı dikkatli olmalarını ve itibar etmemelerini önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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