Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever vatana geri döndü! Uzayda yaşadıklarını anlattı

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Adını tarihe altın harflerle kazıyan Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Türkiye'ye döndü.

Geçtiğimiz hafta sonu Virgin Galactic'in ile uzaya çıkan ve Türkiye'nin ikinci astronotu olarak tarihe geçen Tuva Cihangir Atasever, büyük bir coşkuyla Türkiye'ye dönüş yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde, basın mensupları ve vatandaşlar Atasever'i büyük bir ilgiyle karşıladı. Atasever, uzay yolculuğu sırasında yaşadığı deneyimleri ve duygularını paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı toplantıda, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunuldu.

İLK HAZIRLIKLAR HAZİRAN 2023'TE BAŞLADI

Yörünge altı araştırma uçuşunun ilk hazırlıklarına Haziran 2023'te başladıklarını söyleyen Atasever, “7 farklı bilimsel deney icra ettik. Bu 7 farklı deneyin 3 tanesi uçuş turbomuzun üzerine entegre edilmiş bir şekilde benimle beraber uzaya çıktılar. Diğer 4 deney ise insan fizyolojisi deneyleriydi. Uçuş haftasında ve uçuştan hemen önce ve sonrasında hemen toplanan biyolojik verilerin analiz edilmesiyle araştırmacılar genetik bilimi metabolik değişiklikler kanser hücrelerinde ne gibi farklılaşmalar olduğu gibi özel konularda araştırmalar yapma şansını elde edecekler” dedi.

"8 HAZİRANDA YENİDEN DOĞDUM YENİDEN GELDİM DÜNYAYA"

1 Haziran'da fırlatmanın gerçekleşeceği New Mexico'ya hareket ettiklerini kaydeden Atasever, “Burada yoğun bir şekilde uçuş eğitim haftasına maruz kaldık. Bu eğitimde deneylerin son hazırlıkları yaptık. Daha sonra deney entegrasyon uçuşu gerçekleştirdik. Yüksek manevra kabiliyetine sahip uçaklarla sanki uçuşa gidiyormuşuz gibi uçuşlar gerçekleştirdik. Fırlatmadan bir gün önce uçuşu simüle ettik. Sonrasında 8 Haziran'da hava şartlarında uygun olması sonucunda uçuşumuzu gerçekleştirdik. Yerel saatte 8.30'da havalandık. 45 bin feet irtifaya eriştiğimizde uygun şartlar oluştu. 1 dakikada ses hızının 3 katına geçerek yaklaşık 90 kilometrelik irtifaya çıktık. Kanatsız şekilde uçmaya başladık. Süzülmeye başlayınca pencereye yapıştım. Her nefeste yenilenir dünya demiş Mevlana. 8 Haziran'da yeniden doğdum yeniden geldim dünyaya ifadelerini kullandı.

Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla icra ettiğini ifade eden Kacır, “Atasever. Türk halkının gurur anlarına bir yenisini ekledi. ‘Tek Millet, İki Devlet' şiarıyla hem Türk bayrağını hem de Azerbaycan bayrağını uzayda gururla taşıyarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Yanında taşıdığı ‘kefiye' ile Filistin halkının, Gazzeli çocukların yaşadığı eziyeti, tüm dünyaya duyurdu” diye konuştu.

İleri dönemde; insanlı uzay görevlerinde yeni uluslararası iş birlikleriyle Türkiye'nin uzay alanındaki bilimsel araştırma gerçekleştirme kapasitesini daha ileriye taşıyacağını belirten Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda; paradigma değişimlerinin Türkiye'nin teknoloji geliştirme yetkinlikleri için sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmaya devam edeceklerini ifade etti.

. Bakan Kacır, "Vücuduna takılmış deney setleriyle 7 farklı deneyi icra etti. Deneylerin kapsamının genişletilmesine imkan tanındı. Ülkemizin uzay alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini ileriye taşıyacağız. 21. yüzyılın başında özel sektör firmalarının dahil olmasıyla yeni uzay dönemi başlamış oldu.

Uzayın sağladığı ekonomik fırsatlardan daha güçlü şekilde yararlanma güçlendi. Yenilikçi projelerin arkasında uzay araştırmaları yatıyor. Uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacağız. Türksat 6A 8 Temmuz haftasında fırlatılacak. Milli uydu markamızı oluşturacağız. Uzay alanında toplumsal ilgiyi artırmaya devam edeceğiz." dedi.