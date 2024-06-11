TOGG artık makam aracı olarak da kullanılacak! TOGG CEO'su Karakaş açıklamalarda bulundu

TOGG'un kürsel çapta diğer elektrikli üreticilerle rekabet halinde olduğunu belirten Karakaş, şirkete 400 binin üzerinde çalışan başvurusu olduğunu belirtti.

Zorlaşan şartlar altında pazar payını korumaya çalıştıklarını ifade eden Karakaş, şirketin geldiği son aşamaları ve güncel gelişmeler hakkında merak edilenleri cevapladı.

CNBC-E'ye konuşan Karakaş, son dönemde Avrupa ve Türkiye genelinde satışların azaldığını ve elektrikli otomobil piyasasını değerlendirdiğinde, "Kampanyalar ve yeni ürün çalışmalarıyla yerimizi güçlendirmeye devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.

"SANKİ DÜN GİBİ"

2018 yılında faaliyete geçen ve CEO'luk görevini üstlenen Karakaş, "Sanki dün gibi. 2020'de bulunduğumuz kampüsün inşaatına başladık. Dünyadaki örnekleriyle hem büyüklük hem de teknoloji içeriği açısından oldukça hızlı şekilde tamamladık. Nihayetinde seri üretimimize planladığımız gibi 2023'ün içinde başladık.

Ön siparişlerimizi çıktık. Yola çıktığımız zaman beklentilerimizin de üzerinde bir teveccüh ile karşılanmıştık. 177 binin üzerinde bir ön sipariş almamıştık. 2024'e girdiğimiz zaman da artık seri üretime başlamış, hem iş ortaklarıyla hem de ekibiyle beraber bir şirket olarak 2024'e başladık. Toplam üretimimiz ve teslimatlarımız 30 bini aştı" dedi.

4X4 TOGG YAKINDA SATIŞTA

Mayıs ayına ait otomobil satış verilerinin hala açıklanmadığını belirten Karakaş, Nisan ayı verilerine göre, satılan her elektrikli 2 araçtan birinin TOGG olduğunu belirtti, "Burada oldukça yüksek bir pazar payı görüyoruz. İlk 4 ayda yüzde 35'in üzerindeydi. Öbür taraftan SUV segmentinde yine pazar lideriz. En fazla tercih edilen SUV olarak kayıtlara geçiyoruz" diye konuştu.

Sene sonunda Avrupa'ya ilk TOGG ihracatının gerçekleşeceğini söyleyen Karakaş, 4x4 araç olarak da bilinen TOGG'un güçlü modelinin önümüzdeki aylarda satışa çıkacağını açıkladı.

GERİ DÖNÜŞ YOK

Değişen pazar dinamiklerine ayak uydurmak zorunda olduklarını belirten Karakaş, "Bizim düşüncemiz şu; Elektrikli araçtan dönüş yok. Geri dönüş noktası çoktan aşıldı. Çünkü sürüş konforu, bakım onarım ve kullanım maliyetlerine baktından sonra kıyas götürmez bir gerçek var. Dolayısıyla belki 1-2 sene belirli bir tırnak içi yavaşlama olabilir.

Ancak Avrupa boyutunda baktığımız zaman pazar yeterince büyük ve Togg gibi şirketlerin orada kendilerine yer bulması çok olası ve çok mümkün." dedi.

MAKAM ARACI OLARAK KULLANILACAK

TOGG'un son modeli olan T10F için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Gürcan Karakaş, "Yerden yüksek ama SUV olmayan aynı zamanda da sportif bir araç bizi bekliyor. Bu aracın makam aracı olarak da kullanılacağını düşünüyoruz. Farklı segmentlere hitap eden T10F ile TOGG'un rekabet gücü daha da artacak" diye konuştu.