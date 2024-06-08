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YouTube'un yeni tasarımı yayınlandı! Şimdilik sadece premium kullanıcıları yararlanabiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YouTube&#039;un yeni tasarımı yayınlandı! Şimdilik sadece premium kullanıcıları yararlanabiliyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube, yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Şirketin yıllardır tercih ettiği tasarımdan sıkılan aboneler, yayınlanan beta programına dahil olarak yeni şekli kullanabiliyor.

Kaybettiği kullanıcıları tekrar kazanmak isteyen YouTube, yapay zekadan da destek alarak dijital rekabette öne geçmeye çalışıyor. 

Teknoloji devi, kısa bir süre önce yeşil ekran arka planları için özel görüntüler ve videolar oluşturmaya yardımcı olan “Dream Screen” adlı yeni bir yapay zeka üretme özelliğini test etmeye başladı. 

Video yayın platformu ayrıca içerik oluşturucuların YouTube Shorts için 30 saniyelik müzikler oluşturmasına olanak tanıyan “Dream Track” adlı bir özelliği de deniyor.

İlk kez nisan ayında sızdırılan yeni masaüstü tasarımı ise, şu an sadece premium abonelik sahibi kullanıcılara açıldı.

YouTube'un yeni tasarımı yayınlandı! Premium kullanıcılarının kullanımına açıldı - 1. Resim

YENİ TASARIM NASIL KULLANILIR?

Ancak yeni tasarım, gelen yoğun tepkiler nedeniyle birkaç hafta içerisinde iptal edildi. Daha sonra mayıs ayında tasarım güncellendi. Böylece daha fazla geri bildirim hedeflendi.

Şimdi YouTube, premium abonelerine yeniden tasarıma dahil olma seçeneği sunuyor. 9To5Google'ın haberine göre, YouTube Premium aboneleri, platformun ana sayfasında çıkan bildirim aracılığıyla tasarımla ilgili fikirlerini paylaşabiliyor.

Yeni özelliği kullanmak isteyenler, "premium avantajlarınız" bölümüne tıklayarak "test aşamasındaki yeni özellikleri deneyin" paneline giriş yapıyor ve "hemen dene" butonuyla sürece dahil olabiliyor.

Yeni görünümün aktifleştirilmesiyle sizden 5 soruluk bir anket doldurmanız isteniyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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