50 yıl sonra ilk defa! 28,000 Samsung işçisi, ilk kez greve gidiyor!

Ulusal Samsung Elektronik Sendikası (NSEU) ve Koreli dev, işçilerin tazminat ve ikramiyeleri konusunda anlaşmaya varamamıştı. Yaklaşık 28,000 çalışan daha iyi bir maaş talebiyle şirketin binasında toplandı.

Samsung'un 2024 yılı oldukça karlı bir şekilde devam ediyor. Şirketin açıkladığı 2024 ilk çeyrek raporlarında yüzde 933'lük bir faaliyet karı açıklandı. Fakat firmanın rakipleri karşısında yapay zeka alanında öne geçmeye çalışırken, Samsung'un önünde ciddi bir engel bulunuyor.

Samsung'un çalışanlarının yıllık maaşlarına yüzde 5,1'lik artış fiyat teklif etmesi üzerine çalışanlar bu durumdan memnun olmadı. NSEU, Koreli teknoloji devinin bir yılda elde ettiği karı da hesaba katarak 6,5'luk bir fiyat artışı talep etti.

Korea Times'ın haberine göre, her iki taraf da şu anda bir çıkmaza girmiş durumda. Yıllık ücrette anlaşamayan 28,000 işçi, daha iyi bir ücret talebiyle Samsung'un Seul ofisi etrafında toplanarak greve gitmesine neden oldu.

ANLAMLI DİYALOG KURULMAK İSTENİYOR

Sendika yetkilisi Lee Hyun-kuk, grevin amacının Samsung ile “anlamlı bir görüşme” yapmak ve her iki tarafın da farklılıklarını dostane bir şekilde çözmesini ummak olduğunu açıkladı. Ancak görünen o ki protestonun üretim veya ticari faaliyetler üzerinde herhangi bir zararlı etkisi bulunmuyor.

Protestonun gerçekleştiği gün Güney Kore'de resmi tatil olduğu için ve bir çok çalışanın hali hazırda izne ayrıldığı günün ertesinde protestolar başladı ve Koreli Şirket büyük bir zarara uğramadı. Grevde üretimde çalışanlardan çok Seul’deki genel merkezde çalışan kişilerin olduğu söyleniyor. Bu da Samsung’un herhangi bir ağır kayba uğramamış olabileceği anlamına geliyor.

Ancak her iki taraf da taleplerinden bir milim bile geri adım atmıyor, bu nedenle protesto önümüzdeki günlerde daha farklı bir boyut kazanabilir.