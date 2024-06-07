Bayraktar TB2'nin yeni görevi belli oldu! 24 saat görev başında

Orman Genel Müdürlüğ'nün Gazipaşa'ya konumlandırdığı yerli ve milli İHA, 23 bin feette Antalya genelindeki ormanları gözetleyecek.

Üzerinde bulunan termal sistemle yangınları daha erken fark eden İHA, yangının koordinatlarını kara ve hava ekiplerine anbean bildirerek, "Yeşil Vatan" savunmasında önemli bir görev üstlenecek.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, orman yangını tehlikesi ile karşı karşıyayız. Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü (OGM), çalışmalarına hız vererek, geçtiğimiz yıl Gazipaşa'da önemli bur uygulamayı hayata geçirmişti.

2022 yılında Bakanlık tarafından Gazipaşa Havalimanı'na konuşlandırılan Bayraktar TB2 İHA, yangın sezonunda göreve başlamıştı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de, Antalya ve ilçelerindeki orman yangınlarını sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar 7/24 gözetleyecek. Bayraktar TB2, olası yangınları aracın üzerinde bulunan termal sistemler sayesinde erkenden fark edip, orman yangınlarına müdahale eden ekiplere anında bildirecek.

BAYRAKTAR TB2 ORMAN YANGINLARINI NASIL ÖNLEYECEK?

Gazipaşa’da görev yapacak İHA, 24 saat uçarak, 23 bin feette bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyecek.

Olası yangınlarını üzerinde bulunan teknoloji ile tespit eden İHA, yangının koordinatlarını ekiplere anbean bildirip, ekipleri harekete geçirecek. Yangının bölgesinde de hizmet verecek olan İHA, havadan aldığı görüntüleri yangın söndürme ekiplerine anbean aktaracak.

Yangının ilerlediği yön, ilerleme hızı gibi konularda ekiplere bilgi verecek olan İHA, karada çalışan ateş avcılarının işini kolaylaştıracak.

ORMAN YANGINLARINA KAÇ ARAÇ MÜDEHALE EDECEK?

2021 yılında meydana gelen büyük orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü, Antalya’da 2024 yangın sezonunda hava ve kara gücüne güç kattı.

Antalya’da orman yangınlarına müdahale amaçlı; 9 helikopter, 6 uçak, 113 arazöz ile 955 yangın işçisi her an göreve hazır bekliyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Gazipaşa’ya konuşlandırılan 1 İHA ise sabah saatlerinde havalanarak gün batımına kadar Antalya'yı gözetliyor.

GÜN BATIMINA KADAR HAVADA

İHA ile ilgili bilgiler paylaşan Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Gazipaşa’daki İHA’nın sabah erken saatlerde havalandığını ve ardından tüm Antalya genelinde yangınla ilgili tarama yaptığını kaydetti. İHA’nın 180 kilometreye kadar gözetleme özelliğinin bulunduğuna dikkati çeken Derince, "Gün batımına kadar İHA’mız havada, herhangi bir ısı gördüğünde bunu bize bildiriyor, arkadaşlarımız değerlendirip hemen ilk müdahale ekiplerimiz oraya hareket ediyor. İHA’ların aynı zamanda yangının ilerleyişi ile ilgili katkısı da buluyor. Isı yoğunluğunu ve nereden müdahale edeceğimizi bize bilgi aktarıyor ve ona göre müdahale ediyoruz" dedi.