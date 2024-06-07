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Haberler > Teknoloji > WhatsApp, çocuklar için ekstra güvenlik önemleri almaya başladı! Doğum tarihini sormaya başlayacak.

WhatsApp, çocuklar için ekstra güvenlik önemleri almaya başladı! Doğum tarihini sormaya başlayacak.

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp, çocuklar için ekstra güvenlik önemleri almaya başladı! Doğum tarihini sormaya başlayacak.

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin bazı eyaletlerinin yaş doğrulama yasalarını yürürlüğe almasının ardından, WhatsApp'a yeni bir değişiklik geliyor.

Meta, ABD'nin bazı eyaletlerinin aldığı yaş doğrulama yasaları nedeniyle, WhatsApp'ı yeni yapılan değişikliklere göre hazırlıyor. WABetaInfo'nun haberine göre, Android uygulamada değişikliğe gidilecek.

WhatsApp'ın beta sürümünde (v.2.24.12.25), WhatsApp'ın kullanıcılarına doğum yılınızı sormasını sağlayacak bir kod keşfedildi. 

Komut istemi, yılın daha sonra değiştirilemeyeceği ve WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için doğum tarihinizi girmenizin zorunlu olduğu belirtiliyor.

WhatsApp, çocuklar için ekstra güvenlik önemleri almaya başladı! Doğum tarihini sormaya başlayacak. - 1. Resim

WHATSAPP'A DOĞUM TARİHİ GİRMEK ZORUNLU MU?

Şimdilik bu özellik halka açık değil. Bu özellik için resmi bir neden belirtilmese de, büyük olasılıkla şu anda ABD'de yürürlükte olan yasalarla bağlantılı.

Görünüşe göre Meta, WhatsApp içinde doğum yılınızı göstermeyecek ve bu bilgi istemi yalnızca yerel yasalara uyum için gibi görünüyor.

Yaş doğrulama yasaları olan bir eyalette yaşıyorsanız (ya da ziyaret ediyorsanız) bu istem muhtemelen bu soru karşınıza çıkıyor olucak.

Şu anda doğrulama yasalarının kabul edildiği ABD eyaletleri:

  • Alabama
  • Florida
  • Gürcistan
  • Idaho
  • Indiana
  • Kansas
  • Kentucky
  • Nebraska
  • Oklahoma
  • Güney Carolina
  • Güney Dakota
  • Tennessee

Yeni güncelleme herkese açık olarak yayınlandığında, yukarıdaki listede bulunan bölgelerden birinde yaşıyorsanız muhtemelen bu uyarıyı göreceksiniz.

Şu anda beta aşamasında olan her şeyde olduğu gibi, bu özelliğin resmi olarak ne zaman yayınlanacağını tam olarak bilmiyoruz.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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