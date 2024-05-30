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META'ya bağlı Facebook ve Whatsapp çalışmıyor! Ne zaman düzelecek?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
META&#039;ya bağlı Facebook ve Whatsapp çalışmıyor! Ne zaman düzelecek?
Teknik Arıza, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mesaj paylaşma uygulaması olan Whatsapp'ta 30 Mayıs günü bazı teknik problemler meydana geldi. Kullanıcılar çöktü mü araması yaparken neden çalışmıyor merak etti. Giriş esnasında yavaşlık hakim olması ve bağlantı sorunu yaşanmasının ardından Whatsapp'ta sorun mu var araması yapıldı.

Dünyanın her alanında kullanılan uygulamada bugün yaşanan teknik arızanın ardından sorun olup olmadığı araştırılırken neden açılmadığı da merak edildi. Kullanıcıların raporlamalarının ardından uygulamada sorun yaşandığı anlaşıldı. Ne zaman düzeleceği de merak konusu oldu.

Whatsapp'ta 30 Mayıs günü bazı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar bilgisayardan giriş yaptığında sorun yaşarken bazı kullanıcılar telefondan sorunsuz olarak girebiliyor.

Downdetector'de yer alan raporlar aracılığıyla son grafik şöyle:

META'ya bağlı Facebook ve Whatsapp çalışmıyor! Ne zaman düzelecek? - 1. Resim

Facebook'taki raporlar ise şöyle:

META'ya bağlı Facebook ve Whatsapp çalışmıyor! Ne zaman düzelecek? - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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