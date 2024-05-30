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Whatsapp'ta erişim problemi yaşanıyor! Bağlantınız kontrol ediliyor hatası (30 Mayıs)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Whatsapp&#039;ta erişim problemi yaşanıyor! Bağlantınız kontrol ediliyor hatası (30 Mayıs)
Erişim Problemi, Ayrıntılar, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'a giriş esnasında sorun yaşayan kullanıcıları çöktü mü, sorun mu var aramasını yapıyor. Kullanıcıların raporlamaları aracılığıyla uygulamanın neden açılmadığına dair detayları öğrenebiliyoruz. Kullanıcılar neden giremiyorum sorusuna cevap ararken son dakika bağlantı hatası ile karşı karşıya geldi.

Dünya çapında kullanılan popüler uygulamalardan bir tanesi olan Whatsapp'a giriş yaparken sorun yaşayan kullanıcılar neden çalışmadığını araştırırken mesajlar gitmiyor hatası ile karşılaştığını ifade etmesinin ardından çöktü mü araması da gündeme geldi. İşte son raporlamalar.

30 Mayıs günü öğlen saatlerinde Whatsapp'ta bazı erişim problemleri meydana geldi. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptığında yavaşlık sorunu ve mesaj gönderememe hatası ile karşı karşıya geldi.

Bazı kullanıcılar telefondan sorunsuz olarak giriş yapabilirken bilgisayarda Whatsapp Web giriş esnasında teknik arıza ile karşılaştı.

30 Mayıs Downdetector raporlarına göre son durum şöyle:

Whatsapp'ta erişim problemi yaşanıyor (30 Mayıs) - 1. Resim

Uygulamada meydana gelen teknik arıza hakkında ekipten henüz bir açıklama gelmezken sorunun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

Whatsapp'ın yanında META'ya bağlı olan Facebook ve Instagram'da da erişim problemleri yaşanmasıyla kullanıcılar sosyal medya hesaplarında bağlantı hatasına dair paylaşımlarda bulundu. Facebook uygulamasına gelen raporlamalar ise şöyle oldu:

Whatsapp'ta erişim problemi yaşanıyor (30 Mayıs) - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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