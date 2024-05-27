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Haberler > Teknoloji > WhatsApp durum kısmında değişikliğe gidiyor! Artık uzun sesli mesajlar paylaşılabilecek

WhatsApp durum kısmında değişikliğe gidiyor! Artık uzun sesli mesajlar paylaşılabilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp durum kısmında değişikliğe gidiyor! Artık uzun sesli mesajlar paylaşılabilecek
Whatsapp, Güncelleme, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meta'nın sahip olduğu WhatsApp mesajlaşma platformu yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Test edilen çoğu özellik gün yüzüne çıkmasa da sızdırılan yeni durum özelliği platformda herkesin kullanımına açılacak gibi görünüyor.

WhatsApp yeni güncellemeleri artık sıkı denetimlerden geçiyor ve normalden daha uzun bir sürede geliştiriliyor. Yeni test edilen özellik aslında birkaç yıl önce denenmeye başlamıştı fakat WhatsApp özelliği yeni kusursuz yapmış olacak ki artık herkesin kullanımına açılacak. 

Uygulama için bir güncelleme geliştirilirken daha yayınlanmadan aslında parça parça platforma entegre edildiğini görüyoruz. İlk olarak WhatsApp 30 saniyelik ses kayıtları için platformda destek sunmaya başlamıştı. Bundan sonra artık kullanıcılar 30 saniyeye kadar sesli mesaj gönderebilecek ve parça parça ses kaydı göndermek zorunda kalmayacaklardı. 

 WhatsApp durum kısmında değişikliğe gidiyor! Artık uzun sesli mesajlar paylaşılabilecek - 1. Resim

WABetaInfo'nun haberine göre, 30 saniyelik mesajlar daha da geliştirilerek 1 dakika uzunluğundaki sesli mesajları artık durum güncellemelerinde paylaşmasına olanak sağlayacak. 

WhatsApp'ı güncellediğinize şu anda bu özelliği telefonunuza indirebilirsiniz fakat yeni özelliğin herkese aynı anda gelmiyor gibi görünüyor. Herkesin aynı anda yeni özelliği kullanması birkaç hafta sürebilir ve yeni özellik telefonunuzda görünmüyorsa beklemenizde fayda var. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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