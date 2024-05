Skuter ile iş hayatına başladı şimdi zırhlı araç tasarlıyor!

Skuter tasarımıyla yola çıkan ve imalat mühendisliği eğitimi alan Meriç Karakuş, iş hayatına 3D printer ve skuter gibi ürünlerle başladı. Şimdi ise başarıyla hizmet veren "dev araçların" ve ekipmanlarının en iyi şekilde geliştirilmesi ve üretilmesi çalışmalarında yer alıyor.

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi alan Karakuş, üniversite sonrasında bir endüstriyel tasarım firmasında 1,5 sene çalıştı. Tasarım mühendisi olarak görev yaptığı firmanın ardından Nurol Makina firmasına geçerek kariyerinin başladığını söyledi.

AR-GE biriminde tasarım mühendisi, Teknik Programlar bünyesinde proje mühendisi benzeri bir rol üstlendiğini anlatan Karakuş, son olarak Programlar Direktörlüğü altında proje mühendisliği görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Tasarımın bir işin hayal edilme kısmını oluşturduğunu vurgulayan Karakuş, yürütülen faaliyetlerin bir ihtiyaca, soruna çözüm oluşturma ihtiyacı sonucunda ortaya çıktığını belirtti.

DİSİPLİNLİ OLMAK ŞART

Bir şeylere çözüm üretmenin, bir şeyleri kolaylaştırmanın, iyileştirmenin kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:

"Görevlerimde de bu yönde aktif rol oynamaya çaba sarf ettim. Çünkü faydalı olmak çok kıymetli. Bir mühendisin belki de yapabileceği en kıymetli şey insan hayatına dokunmak, insan hayatını kolaylaştırmak, bir şeylerin daha iyi olabilmesini sağlamak. Genelde bu rollerde yer aldım.

Tasarım genellikle 3 boyutlu bilgisayar ortamında gerçekleştirilen bir disiplin. Çok farklı disiplinleri de bilmeniz gerekiyor. Çünkü tasarım sadece çizimden oluşmuyor. Malzeme bilimi, diğer bölümlerle olan iletişim, birbirleriyle çalışan sistemlerin tasarımları gibi bilgilere muhakkak sahip olmanız gerekiyor. Proje tarafı biraz daha genel bir perspektif, daha geniş bir açı gerektiriyor. Diğer bölümlerin birbirleriyle olan ilişkileri, tedarik, satın alma, kalite, tasarım, finans, maliye gibi çok fazla alan göz önünde bulundurulmalı ve farklı disiplinleri bir potada eritilmeli. Bana uygun olduğunu düşünüyorum. Yapmaktan çok keyif alıyorum. Eğer biraz daha geniş çerçeveden bakmaktan keyif alıyorsanız bir mühendis için gerçekten çok uygun bir alan."

ÖNCELİK İNSAN GÜVENLİĞİ

Nurol Makina bünyesinde genellikle yardımcı yapısal sistemler olarak adlandırılan, kullanıcının araç içerisinde etkileşimde olduğu parçalar özelinde tasarımlar yaptığını anlatan Meriç Karakuş, şu bilgileri verdi:

"Bunların dashboard (gösterge paneli), koltuk, tutamak, basamak, araç üzerinde kullanıcının kullandığı aklınıza ne geliyorsa bunların tasarımlarında görev aldım. Burada insan ergonomisi ön planda. Aynı şekilde bir fonksiyonellik de söz konusu. İkisi birbirinden bağımsız düşünülemez. Daha önce çalıştığım yerde daha endüstriyel ürünler, 3D printer, skuter, kumpas gibi ürünleri tasarlama ve onların süreçlerini gözlemleme fırsatım oldu. Benim için oldukça verimli bir süreçti."

Tüm çalışmalarda önceliğinin insana dokunmak olduğunu ifade eden Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faydalı olmanın en hissedilebilir, en güzel yanı da bu, insana dokunuyor olmak. İnsanın hayatını iyileştirebiliyor, kolaylaştırabiliyor veya koruyabiliyor olmak. Nurol Makinada aslında bunu yapıyoruz. Zırhlı araç, askeri araç üretiyoruz, 4X4. Önceliğimiz araçların içerisinde bulunan personeli korumak. Bu kelimelerle anlatılamayacak bir his çünkü daha önce de yaşadık. Araçla sıkıntılı konumda kalmış, böyle bir şey tecrübe etmiş ama burnu bile kanamadan o aracın içinde çıkabilmiş insanlarla karşı karşıya gelmek, o insanlarla tanışma, konuşma fırsatı elde etmek çok başka bir duygu. Benzer şekillerde insanlara, ülkemize faydalı olduğumu hissedebildiğim her an benim için çok kıymetli. Fazlasıyla kendimi yeterli hissetmeme sebep oluyor. En büyük hedefim, uzun vadede daha büyük katkılar, belki ülkemize daha büyük faydalar sağlayabilmek için çalışmaya devam etmek."

MÜHENDİSLİK BÜYÜK BİR DERYA

Mühendis adaylarına tavsiyelerde bulunan Meriç Karakuş, mühendisliğin çok büyük bir derya olduğunu söyledi. En kıymetlisini ise her an yeni bir şey öğrenilebilmesi ve mühendislikte bunun sonunun bulunmaması olarak gösteren Karakuş, şunları kaydetti:

"Eğer böyle bir tutkuları varsa bu tutkularının peşinden koşsunlar. Yeni bir şeyler öğrenmek, insanın kendine bir şeyler katması ve bunu faydalı bir şey haline dönüştürmesi konularında mühendislik çok büyük bir fırsat veriyor. Nurol Makina özelinde ise burası çok büyük bir okul. Çok fazla şey görme fırsatı veriyor size. Çok farklı departmanlarda çalışmış birisiyim. Bu konuda her zaman desteklendim. Bir insan sevdiği işte gerçekten başarılı olabilir. Bu konuda her zaman destek olan bir kurumda çalışıyor olmak benim için çok büyük bir avantaj oldu. Bunların peşinden koşsunlar. Yapmak istedikleri şeyleri bulmak için çaba sarf etsinler. Çünkü evet herkes bir işi gerçekten iyi yapabilir ama daha fazlasını yapabilmek için o işi sevmek zorundasınız."