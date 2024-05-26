Apple'ın gün yüzüne çıkmayan iPod modeli ortaya çıktı! iPod için Tetris klonlanmış!

Apple'ın bir zamanlar üçüncü nesil iPod'lar için gizlice bir Tetris klonu geliştirdiği ortaya çıktı. "Stacker" adındaki bu oyun, ne yazık ki iPod'larda yer almadı.

Stacker, Apple Demo adlı bir YouTuber tarafından, "DVT" (Tasarım Doğrulama Testi) olarak bilinen bir prototip iPod'da keşfedildi. Bu prototip, A1023 model numarasına sahip ve piyasaya sürülmemiş sadece test edilmiş bir model.

Stacker, iPod'lar için test edilen ilk oyun değil. Prototipte üründe Block0 (Brick oyununun kopyası) ve Klondike (Solitaire'in kopyası) oyunlar da mevcut. iPod'un piyasaya çıkan sürümlerinde Solitaire ve Brick varken, Stacker ve Tetris yoktu.

Bu prototip cihazda çalışan iPodOS 2.0'da ilginç bir şekilde "Stacker" adında bir Tetris klonu bulunuyor. Ancak cihazdaki tek oyun Tetris değil; prototip iPod'da Block0 ve Klondike adlı, piyasaya sürülmemiş diğer oyunlar da mevcut. Block0, klasik Brick oyununun, Klondike ise Solitaire'in bir kopyasıdır. Sonuçta müzik çalar, Solitaire ve Brick gibi oyunlara sahip olsa da Tetris'i içermiyordu.

Apple Demo, bu gizemi çözmek için eski Apple Başkan Yardımcısı Tony Fadell'a ulaştı ve Stacker'ın neden piyasaya sürülmediğini sordu. Fadell, "çünkü daha sonraki yazılım sürümlerine oyunlar ekledik" diyerek Tetris klonu Stacker'ın hikayesini aydınlatmadı. TheVerge'nin haberine göre, iPod'un sonraki sürümlerinde Bejeweled, Mini Golf, Mahjong, Zuma, Cubis 2 ve Pac-Man gibi oyunların yanı sıra Tetris'in resmi bir sürümü de yer aldı.