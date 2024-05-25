ICQ Kapısına kilit vuruyor! Efsane mesajlaşma uygulaması 26 Haziran'da kapanıyor

1996'dan beri hayatımızda olan efsanevi anlık mesajlaşma platformu ICQ, 26 Haziran'da kapatılıyor.

ICQ, 1996 yılında İsrailli Mirabilis şirketi tarafından geliştirilmiş ve "I Seek You" (Seni Arıyorum) adıyla piyasaya sürülmüştü. Kısa sürede internet dünyasının ilgisin çeken platform, 2000'lerin başında en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından birisiydi.

Ancak zamanla rakip anlık mesajlaşma programları ve akıllı telefon sohbet uygulamalarına yenik düşen ICQ, popülaritesini kaybetmeye başladı. 2010 yılında Rusya'nın en büyük internet şirketlerinden biri olan VK tarafından satın alınan platform, son yıllarda ise güncelleme almamış ve Android ve iPhone'lardan kaldırıldı.

ICQ'nun kapatılma kararı, kullanıcıları pek de şaşırtmadı. Platformun yıllardır ihmal edildiği ve güncellenmediği göz önüne alındığında, bu sonun yakın zamanda gerçekleşeceğini herkes biliyordu.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

26 Haziran'dan sonra artık ICQ'ya erişmek mümkün olmayacak. Platformdaki kullanıcılar, VK'nın mesajlaşma uygulamasına yönlendirilecek. Ancak VK'nın Rusya dışında o kadar da popüler olmadığı göz önüne alındığında, ICQ'nun yakın gelecekte tamamen unutulacağı tahmin ediliyor.

ESKİ GÜNLER

ICQ, birçok kişi için nostaljik anılarla dolu bir platform. Platformun kapanmasıyla birlikte, pek çok insan ICQ'daki kullanıcı isimlerini, sohbet geçmişlerini ve ICQ ile yaşadıkları güzel anıları geride bırakacak.

ICQ'nun kapanması, internet tarihinin önemli bir sayfasının kapanması anlamına geliyor. Bu platform, internetin ilk günlerinin heyecanını ve coşkusunu hatırlatan bir simgeydi. ICQ'yu kullanan herkes, platformun kapanmasının ardından gençliklerinin artık bittiğini ve büyüdüklerinin farkına varacaklardır...

ICQ'nun kapanmasıyla birlikte platformdaki kullanıcılar, VK'nın mesajlaşma uygulamasına yönlendirilecek. Ancak VK'nın geleceği belirsiz olduğu için, ICQ'nun kullanıcılarının platformdan tamamen kopması da muhtemel.