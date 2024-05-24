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SpaceX bu sefer başaramadı! Fırlatma testinde Starship motoru patladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SpaceX bu sefer başaramadı! Fırlatma testinde Starship motoru patladı!
Spacex, Starship, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SpaceX, Starship'in dördüncü uçuş testi olan IFT-4'e sayılı günler kala roket motoru patlaması yaşadı.

SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Starship'in dördüncü uçuş testi olan IFT-4'ün 10 gün içerisinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu önemli dönüm noktasına çok az bir süre kalmışken, SpaceX roket motoru patlamasıyla büyük bir aksilik yaşadı.

Paylaşılan görüntülerde Starship'te de kullanılan Raptor motorunun test sırasında patladığı görülüyor.

Patlamanın Starship'in dördüncü fırlatma testi için bir risk oluşturup oluşturmayacağı bilinmiyor. SpaceX, patlama hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

SpaceX bu sefer başaramadı! Fırlatma testinde Starship motoru patladı! - 1. Resim

Ancak SpaceX'in Raptor motorlarını Starship'e takmadan önce her zaman kalifikasyon testlerinden geçirdiği ve bol miktarda yedek parça bulundurduğu biliniyor. Ek olarak Starship'te 33 tane Raptor roketi yer alıyor. Patlamanın Raptor motorunun ikinci nesli olduğu düşünülüyor. Bu motorlar henüz kullanılmıyorlar ve deniz seviyesinde 500 bin lbs itme gücüne sahip oldukları belirtiliyor.

SpaceX'in bu patlamadan nasıl etkileneceği ve Starship'in dördüncü uçuş testinin planlanıp planlanmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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