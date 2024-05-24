Apple'ın macOS 15 ile getireceği güncellemeler belli oldu!

Apple, macOS 15'in tüm menülerini ve uygulama kullanıcı arayüzlerini yeniden düzenlemeyi planlıyor. Bu yeniden düzenleme, sistem Ayarları uygulamasının yeniden tasarlandığından beri yapılan en büyük yeniden yapılandırmayı içermekte.

AppleInsider'in haberine göre Apple, yaklaşan işletim sistemleri için yerleşik "Sistem Ayarları" uygulamasında değişiklikler yapmaya karar verdi. Uygulama içindeki bireysel ayarlar, öncelik ve genel öneme göre yeniden düzenlenecek.

Bildirimler ve ses ayarlarını içeren bölüm listenin altına taşınması planlanıyor. Bu değişiklik, akıllı şarkı geçişleri ve belirli ses donanımları için yeni bir "Passthrough" özelliği de dahil olmak üzere farklı müzik ve sesle ilgili iyileştirmelerle birlikte gerçekleştirilecek.

Genel ayarları içeren bölüm artık temel ağ ayarlarının hemen altında yer alacak. Genel ayarlar, herhangi bir Apple işletim sistemindeki en önemli kullanıcı yapılandırma seçeneklerinden biri olduğu için, bu bölümün listenin daha üst sıralarında yer alması planlanıyor.

Duvar kağıdı ve ekranla ilgili ayarlar artık kendi ayrılmış bölümlerinin bir parçası olmayacak ve bunun yerine diğer seçeneklerle birlikte bir araya getirilecek. Ekranla ilgili ayarların artık genel ayarlar, erişilebilirlik ayarları vb. ile aynı bölümde yer alacağı anlamına geliyor.

Apple, muhtemelen macOS 15'in görsel kimliğini belirlemek için farklı duvar kağıtları sunacak. Görünüşe göre, macOS'ın bir sonraki sürümünde herhangi yeni duvar kağıdı ile ilgili seçeneklerin sunulması şirketin geleneğini bozması anlamına geliyor.

Gizlilik ve güvenlik ayarları, mevcut konumu olan genel ayarların yanı sıra ilgili seçeneklere daha yakın, daha uygun bir konuma taşınacak. Artık kilitleme ekranı tercihleri, Touch ID, kullanıcılar ve gruplar gibi tercihlerle aynı yerde bulunacak, Apple ilgili ayarları bir araya getirme niyetinde olduğundan net bir düzen izlenecek.

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YENİ SİRİ GÖSTERGESİ

Siri ve Spotlight için ayarlar bölmesi de internet hesapları ve oyun merkezi ile ilgili ayarları içeren bölüme taşınacak. Bu muhtemelen, Siri'nin arama sonuçları ve bilgileri toplamak için interneti kullanması yüzünden alınan bir karar.

Siri'nin mevcut çok renkli menü çubuğu simgesine kıyasla daha iyi bir şekilde uyum sağlaması için yeni bir monokrom menü çubuğu simgesi ile sunulması bekleniyor. Şu anda macOS Sonoma'da, Siri için menü çubuğu simgesi çok renkli bu yüzden kullanıcıların dikkatini dağıtıyor.

macOS 15 ile, monokromatik Siri simgesi renk açısından çevresindeki menü çubuğu simgeleriyle aynı olacak. macOS menü çubuğu simgesiyle olduğu gibi, arka plana bağlı olarak siyah veya beyaz olarak değişebilecek.

Apple'ın sanal asistanını geliştirmek için harcadığı çaba göz önüne alındığında, Siri ile ilgili tasarım değişikliklerini yapması oldukça normal. Yeni ve geliştirilmiş Siri, metin veya makaleleri analiz edip özetleyebilecek, karmaşık soruları cevaplayabilecek ve ses notlarını yazıya dökebilecek.

APPLE ID TARİH OLUYOR

Apple, yıllardır kullandığı Apple Kimliği (Apple ID)'yi Apple Hesabı (Apple Account) olarak değiştiriyor. Bu yeni markalama kararı neden alındığı belli değil. Ayrıca şirketin yeni hesap oluşturma ile ilgili ayarlar ve özellikleri test ettiğine dair işaretler mevcut. İki faktörlü kimlik doğrulama ayarlarını veya giriş işlemini etkileyebilecek yeni animasyonlar veya yeniden tasarlanmış bir arayüz görebiliriz.

Apple Hesabı'nı yeniden markalama kararı, Apple'ın kısaltması PARS olan yazdırılabilir hesap kurtarma özeti adlı yeni bir özellik geliştirdiği için daha fazla değişiklik getirebilir. Apple ayrıca Apple Kimliği, ayarlarından ayrı bir iCloud tercih bölmesi açtı. Apple iCloud ayarlar şu anda internet hesapı ayarlarını, Apple Pay'i ve parola ayarlarını içeren aynı kategoride bulunacak.

Şirket ayrıca AirDrop için yeni bir "modern" kullanıcı arayüzünü test etmekte. Bu arayüzde aynı temel ayarlar ve arayüz öğeleri, sadece biraz farklı bir şekilde düzenlenmiş olacak. Kullanıcılar yine de AirDrop'ta nasıl göründüklerini, dosyaları kimlerle paylaşmak istediklerini vb. seçebilecekler.

SİSTEMSEL TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ

Hesap Makinesi uygulaması, yuvarlatılmış düğmeler, iyileştirilmiş birim dönüştürme sistemi ve tamamen yeni bir Matematik Notları özelliği ile iOS yenilenmiş bir tasarıma kavuşacak. Matematik Notları, Apple'ın Microsoft'un OneNote, PCalc veya Soulver 3 gibi ürünlerle rekabet etmesini sağlayacak şekilde doğru matematiksel gösterimi desteklemesi amaçlanıyor.

Safari, URL çubuğundan erişilebilen birleşik sayfa kontrolleri menüsü olarak tamamen yeni bir kullanıcı arayüzü öğesini kullanıcılarına getirecek. Bu menü, Web Silgi ve Akıllı Tarama gibi yeni özellikleri açıp kapatmanın yanı sıra mevcut ayarları ve seçenekleri de bir araya getirecek.

Apple'ın Notlar uygulamasının, uygulama içi ses kaydı, ses kaydı dökümü ve yapay zeka destekli ses kaydı dökümü özeti oluşturma gibi yeni özellikleri yeni etkinlikte duyurulması bekleniyor. Sesli Notlar da benzer bir ekleme sahip olacak ve yeni bir ses kaydı dökümü görünümü sunacak.

APPLE NEDEN TASARIMI DEĞİŞTİRİYOR?

Her büyük işletim sistemi güncellemesi, beraberinde yeni özellikler ve ilgili kullanıcı arayüzü öğelerini getirir. Örneğin, iOS 14 ve ardından gelen macOS Sonoma ile Apple, ana ekran veya masaüstüne yerleştirilebilen widget'ları tanıttı ve bu sayede en yeni işletim sistemlerini kolayca ayırt edilebilir hale getirdi.

Zaman zaman önemli yeniden tasarımlar da gerçekleşir, ancak bunların amacı değişmekte. Apple'ın işletim sistemleri için en önemli görsel değişiklik, şirketin iOS 7 ve macOS 10.10 Yosemite'yi piyasaya sürdüğünde gerçekleşmişti. Skeuomorfik görünümden düz tasarım diline geçiş yalnızca stilistik bir tercih olsa da, diğer kullanıcı arayüzü değişiklikleri daha pratik faydalar düşünülerek oluşturulmuştu.

Apple genellikle farklı işletim sistemlerinin birbirine daha fazla benzemesini sağlamaya çalışıyor. Örneğin, macOS Ventura ile Apple, Sistem Tercihleri uygulamasını yeniden tasarlayarak iOS ve iPadOS'taki ayarlar uygulamasına benzetti. Stage Manager gibi özelliklerin hem macOS'a hem de iPadOS'a eklenmesi, Apple'ın amacının birleşik bir kullanıcı deneyimi oluşturmak olduğunu gösteriyor.

Safari ve Hesap Makinesi için planlanan değişiklikler, şirketin genel kullanıcı arayüzünü tüm platformlarında standartlaştırmayı hedeflediğini gösteriyor. Safari 18 için iPad tarzı bir gezinme menüsü ve Mac için iOS tarzı bir Hesap Makinesi eklenmesi, nihayetinde farklı cihazlarda tutarlı bir görünümle birlikte ek kolaylık sağlayacak.

Ne iOS 18 ne de macOS 15'in çığır açıcı tasarım değişiklikleri getirmesi bekleniyor. Ancak, yeni sürümlerin tanıtılması ve kullanıcı dostu hale getirmek için küçük görsel düzenlemeler eklenirken, eski sürümler ile aynı genel görünüm ve hissi korunacak.

Apple'ın macOS 15'te (ve muhtemelen iOS 18'de) önemli sistem ayarlarını yeniden düzenleme kararı, açıkça son kullanıcıyı düşünerek alınmış bir karara benziyor. Şirket ilgili seçenekleri bir araya getirerek, kullanıcılarının belirli ayarları bulmasını kolaylaştırmaya çalışıyor.

Ancak, Apple tasarladığı bütün tasarımları cihazlara göndermeyebiliyor. İlk önce bir beta sürecinden geçen tasarımlar beğenilmesi halinde herkese açık bir şekilde tanıtılıyor. Apple, bilinen özelliklerini sonraki işletim sistemi sürümlerine erteleyebilir, yeniden adlandırabilir veya tamamen iptal edebilir. AppleInsider'a göre, Sistem Ayarları için yeniden tasarlanan düzenin Apple'ın ön sürüm işletim sistemlerinde kolayca devre dışı bırakılabileceği söylendi, yani bu özelliği göreceğimizin garantisi verilmedi.

Apple'ın bu yeni güncellemeleri 10 Haziran'da gerçekleşecek WWDC etkinliğinde tanıtması bekleniyor.