Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, ABD için uzaya casus uyduları fırlattı!

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni uydu takımyıldızı için ilk casus uyduyu fırlattı. Uydunun içeriği bilinmiyor, ancak ülkenin uzay gözlem yeteneklerini genişletmesi bekleniyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, ABD'nin uzayda bulunan gözetim sistemlerini önemli ölçüde güçlendirmeyi amaçlayan yeni casus uydularını çarşamba günü uzaya fırlattı. Uzayda bulunan istihbarat ağını genişletmek isteyen ABD, bu yıl içerisinde planlanan birkaç fırlatmanın ilkini gerçekleştirdi.

Reuters'ın haberine göre, SpaceX'in ABD Ulusal İstihbarat Ofisi için yüzlerce uydu inşa ettiğini ve dünyanın hemen hemen her yerinde hızla yer belirleyebilen geniş bir sistem için bir istihbarat ağı oluşturduğu ortaya çıktı. Uzun süredir uzay ve savunma teknoloji şirketi olan Northrop Grumman da bu projede yer alıyor.

2028'E KADAR DEVAM EDECEK

SpaceX veya NRO, uzaya fırlatılan uydularla ilgili detayları açıklamadılar ve fırlatılan uydulara dair herhangi bir görsel paylaşılmadı. Ancak yapılan açıklamalardan, bu uyduların küçük boyutlu olabileceği ve uzayda bir istihbarat ağı oluşturulmak istendiği anlaşılmakta.

NRO, kaç uydunun fırlatıldığını belirtmeden, 2024 yılında altı fırlatmanın gerçekleşeceğini ve 2028'e kadar daha fazla fırlatmanın planlandığını bildirdi.

NRO'nun uydu ağı, ABD hükümetinin en hassas görevlerinde SpaceX'in önemli bir ortak olduğunu gösteriyor. SpaceX, sadece ABD savunma sanayisi için değil, aynı zamanda uzay keşif hedefleri için de kritik bir rol oynuyor. Şirket, fırlatma pazarında lider konumda ve NASA'nın Ay görevlerinin kilit bir bileşeni haline geldi.

Bu yıl, SpaceX toplamda 52 fırlatma gerçekleştirdi. Bunların 36'sı, şirketin geniş bant internet hizmeti olan Starlink takımyıldızının bir parçasıydı. Uzayda şu anda dolaşan 10.000'den fazla uydu bulunuyor ve yüzde 60'ından fazlası Starlink uydularından oluşmakta.