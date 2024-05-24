GeForce NOW'a (GAME+) 7 yeni oyun ekleniyor! İşte eklenen tüm oyunlar

Türkiye'de GeForce Now olarak bilinen Nvidia GeForce Now platformuna bu hafta 7 yeni oyun ekleniyor. Platform, sürekli olarak büyüyerek ve yeni oyunlar ekleyerek kullanıcılarına geniş bir oyun yelpazesi sunmaya devam ediyor.

Nvidia, platforma eklenecek yeni oyunları duyurdu ve oyun severleri heyecanlandırdı. İşte platforma eklenecek yeni yapımlar:

Synergy (Steam, 21 Mayıs)

Senua’s Saga: Hellblade II (Steam ve Xbox Game Pass, 21 Mayıs)

Crown Wars: The Black Prince (Steam 23 Mayıs)

Serum (Steam 23 Mayıs)

Ships at Sea (Steam 23 Mayıs)

Exo One (Steam)

Phantom Brigade (Steam)



GeForce Now (GAME+), şu anda 100'den fazla ücretsiz oyun ve toplamda 1800'den fazla oyunu destekleyerek oyunseverlere geniş bir kütüphane sunuyor. Platform, aylık 199 TL (indirimli) fiyattan satılıyor. Ayrıca, kısa bir süre için 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlere indirimli fiyatlarla erişilebilmekte:

800 TL / 3 AY

1.580 TL / 6 AY

2.880 TL. / 12 AY

Yeni oyunlarla birlikte, GeForce Now kullanıcılarına çeşitli türlerde oyun deneyimleri sunularak oyuncuların dikkati çekilmeye çalışılıyor. Yeni geliştirdiği özellikler ve yeni oyunlarla birlikte GeForce Now, oyunseverlerin bulut üzerinden oyun oynama deneyimini daha da iyileştirmeye çalışıyor.