WhatsApp'ta artık video görüşmelerinde sesli ekran paylaşımı mümkün!

Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son zamanlarda kullanıcıların video görüşmeleri sırasında ekranlarını paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği tanıttı. Bu özellik, 2023 yılında tanıtılmıştı. Android, iPhone ve Windows masaüstü uygulamalarında kullanıcılar bu yeni özelliği kullanabilecekler.

Ekran paylaşımı, bir video görüşmesinin katılımcılarının telefon ekranını gösterebilmesini sağlıyor. Bu özellik sayesinde ekranınızı arkadaşlarınızla vakit geçirirken paylaşabilir ya da bir iş görüşmesinde ekranınızı kolayca paylaşarak istediğinizi görüntülü olarak anlatabilirsiniz. Ekranınızı karşı tarafa paylaşırken, karşı taraf ekranınızı göreceği için bilgilerinizi ve şifrelerinizi karşı tarafa gösteriyorsunuz. Bu konu hakkında dikkatli olmakta fayda var.

WhatsApp, ekran paylaşımını uçtan uca şifreleme ile korunduğunu ve WhatsApp tarafından asla kaydedilmediğini garanti ediyor. Görüşme dışındaki hiç kimse hatta WhatsApp bile, ekranınızı paylaştığınızı göremez veya duyamaz.

YENİ ÖZELLİK DAHA GELİYOR

WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp'a bir yeni özellik olarak da sohbet filtreleme geliyor. Daha önce sınırlı sayıda kullanıcı ile testler gerçekleştiren şirket, özelliği faydalı bulmuş olacak ki artık herkesin kullanımına açıyor. Birkaç gün önce yayınlanan yeni güncellemede, WhatsApp için sohbet filtreleme özelliği herkese açıldı. WhatsApp'ı güncelleyerek bu yeni özelliği deneyebilirsiniz.