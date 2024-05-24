Sony, gelecek odaklı PlayStation gamepad konseptini tanıttı!

Sony, gelecek 10 yıl içerisinde kablosuz oyun gamepad'inin nasıl görünebileceğini gösterdiği yeni bir PlayStation gamepad konseptini tanıttı. Konsept tasarımı, Sony'nin en son yayınladığı YouTube videosunda göründü. .

YouTube'de yayınlanan 2 dakikalık videoda, gelecekte kullanılması muhtemel olan PlayStation gamepad'i gösteriliyor. Konsept gamepad birkaç saniye boyunca ekranda kalırken daha çok gelecekte gamepadlerin nasıl görünmesi gerektiğine dair bir yol göstermesi hedefleniyor.

Bir kişinin şu anda PlayStation 5 gamepad'i olan DualSense 5 gamepad'ine oldukça benzeyen bir gamepedi tuttuğu gözüküyor. Gamepad'te artık bir düğme bulunmuyor ve artık her şey dokunmatik. Gelecekte gamepadlerin nasıl görüneceğini anlatan videoda ilk olarak sadece bir ekran tutuluyor. Ardından telefon benzeri bir alet üzerinden oyun içerisinde bulunan müziği anlık olarak dinletebilen bir cihaz karışımıza çıkıyor.

En son olarak da gelecekte muhtemel olarak kullanacağımız yeni gamepad geliyor. Gamepad üzerindeki bütün yüzeyler dokunmatik ve şu anda PlayStation gamepadleri üzerinde bulunan efsaneleşmiş butonlar (kare, üçgen, daire, çarpı) bulunmuyor. Butonlar yerine ışıldayan dairesel dokunmatik yüzeyler mevcut.

Gamepad'in üzerinde kablosuz bir şekilde projeksiyon benzeri bir şekilde oyunu gösteren bir ekran bulunmakta. Bu ekranın uçan bir ekran mı yoksa bazı AR entegrasyonu aracılığıyla yansıtılan bir ekran mı olduğunu bilmiyoruz. Ancak bilinen şu ki Sony el konsolu pazarına gelecekte ya da yakın bir zamanda adım atmak istemesi.

Video açıklaması şöyle diyor:

"On yıl sonra, fiziksel ve sanal gerçekliklerin sınırları olmadan iç içe geçtiği daha çok katmanlı bir dünyada yaşayacağız. Sony, gelecekte yeni Kando ile dünyayı dolduracak bir eğlence şirketi olarak, bu gerçekleştirmek için ne tür deneyimsel değerler sunuyor olacak? Bu soruyu keşfetmek için, 'Eğlence Vizyonu' konsepti altında bir prototipleme egzersizi yaptık."

Bu sadece bir varsayımsal bir tasarım olmasına rağmen Sony, her yeni PlayStation konsolu tanıtmasından sonra gamepad üzerinde yeni bir özelliği kullanıcılarına sunuyor. Son çıkan PlayStation 5 için DualSense gamepedi , size oyun deneyimine daha fazla dalmış gibi hissetmenizi sağlayan özelleştirilebilir tetikler ve gelişmiş haptik geri bildirim gibi özelliklere sahip.