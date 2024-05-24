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Türkiye'de temsilcisi bulunmayan X (Twitter) platformunun reklam yasağı kalktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de temsilcisi bulunmayan X (Twitter) platformunun reklam yasağı kalktı!
Resmi Gazete, İnternet Ortamı, Sosyal Medya, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'ye temsilci atayan sosyal medya platformu X'in reklam yasağını kaldırdı.

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'de temsilcisi bulunmayan X (Twitter) platformunun reklam yasağı kalktı! - 1. Resim

Buna göre, eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcısı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirdi. Bu nedenle platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağı kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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