Farming Simulator 22, Epic Games Store'un yeni ücretsiz oyunu oldu!

Epic Games Store, oyunseverlere sürprizlerle dolu bir hafta yaşatmaya devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu olarak, tarım simülasyonu tutkunlarının uzun zamandır beklediği Farming Simulator 22'yi sunuyor.

Oyun geliştiricisi GIANTS Software tarafından oyuncuların beğenisine sunulan Farming Simulator 22, çiftçilik deneyimini en ince ayrıntısına kadar yaşatmayı hedefleyen bir oyun. Amerika ve Avrupa'daki üç farklı çiftlik ortamında çiftliğinizi kurma ve yönetme şansı veren oyun mahsul yetiştirme, hasat etme, hayvan bakımı ve üretim yönetimi gibi görevleri sizler için sunuyor.

YENİLİKLER NELER?

Yeni özellikler arasında, üzüm, zeytin ve sorgum gibi yeni mahsuller, mevsim döngüleri, mahsuller için üretim zincirleri ve hayvancılık otomasyonu yer alıyor. Oyuncular, çiftliklerini başarıyla yöneterek büyütecek ve tarımsal işletmelerindeki zorlukları aşacaklar.

Farming Simulator 22, 30 Mayıs Perşembe günü saat 18:00'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir. Ancak, bu fırsatı kaçırmamak için acele etmekte fayda var.

Epic Games Store, geçtiğimiz haftalarda Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition'ı ücretsiz sunmuştu. Ancak, Türkiye'de bu oyun oynanamıyor.

Farming Simulator 22'nin ücretsiz sunulması, tarım simülasyonu tutkunları için muhteşem bir fırsat sunarken, Epic Games Store'un oyunculara sürekli olarak değerli hediyeler sunduğunu ve oyuncuların kalbini çalmaya çalıştığı bir gerçek.