Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Huawei, Android'den tamamen kurtuluyor!

Huawei, Android'den tamamen kurtuluyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Huawei, Android&#039;den tamamen kurtuluyor!
Huawei, Harmonyos, İşletim Sistemi, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eylül 2024'de piyasaya sürülmesi planlanan yeni Harmonious Next işletim sisteminin Android ile bağlantısı tamamen kesilecek. Huawei cihazları artık Android uygulamalarını desteklemeyecek.

Huawei, ABD Varlık Listesi'nde bulunmasının getirdiği kısıtlamalar yüzünden geçirdiği zor günlerle mücadele etmek için yeni bir hamle yapıyor. Şirketin yeni telefonları HarmonyOS mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak, HarmonyOS hala AOSP kod tabanını kullanıyor ve bu da Android'den tamamen kurtulmadığı anlamına geliyor. Ancak şimdi Huawei, tüm Android izlerinden tamamen kurtulmaya hazırlanıyor.

Phandroid'in haberine göre, Huawei, Eylül ayında HarmonyOS'un bir sonraki sürümünü olan HarmonyOS NEXT'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Önemli değişikliklerden biri ise, Android ile ilgili her şeyden tamamen vazgeçecek olmaları. Bunun sebebi ise kendi geliştirdikleri Hongmeng çekirdeği üzerinde işletim sistemini çalıştırmak istemeleri.

Huawei, Android'den tamamen kurtuluyor! - 1. Resim

Huawei'nin pek fazla seçeneği yok. Varlık Listesi, Huawei'yi zor durumda bırakmak için birçok şirkete kısıtlama getirdi. Örneğin, Huawei'nin yeni telefonları için yayınladığı yazılım aslında Android 12'yi baz alıyor. Huawei'nin gerçekten mobil telefonlarını geliştirmek istiyorsa kendi kendine yeterli olması gerektiği anlamına geliyor. Huawei, ne kadar dışa bağımlı bir şirket olursa o kadar bağımsızlığı başka şirketlerin elinde olacak ve bir kısıtlama yaşaması durumunda zora girecek. Eğer şirket kendi geliştirdiği ve ürettiği teknolojileri kullanır, geliştirirse dışa bağımlılığı bir o kadar azalacaktır. 

HarmonyOS NEXT'in Çin'de ilk olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor, ardından dünya genelinde yaygınlaşması hedefleniyor. Uygulamalar konusunda, Huawei'nin geliştirilen 4.000'den fazla uygulama olduğunu iddia ediyor. Çin pazarının ne kadar büyük olduğu göz önüne alındığında, Huawei'nin HarmonyOS NEXT'in diğer platformların başarısız olduğu şekillerde başarılı olma şansı çok yüksek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
22 bin liraya tapu sahibi olunacak! Milli Emlak'tan cep telefonu parasına arsa satışıOkul müdürünün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı! Aileye yalan söylediler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apple, Avrupa Birliği'nin verdiği milyar dolarlık cezaya itiraz edecek! - TeknolojiApple milyar dolarlık cezaya itiraz edecek!TikTok'ta büyük ayrılık! 1,000 çalışan işten çıkarılabilir! - TeknolojiTikTok'ta kriz derinleşiyor! Sıra çalışanlardaiPhone'lara gelecek olan yeni emojiler ortaya çıktı! - TeknolojiiPhone'lara gelecek olan yeni emojiler ortaya çıktı!Filipinler'de Facebook skandalı! Yeni doğmuş bebek satışına izin veriliyor - TeknolojiYine Facebook yine skandal!Apple Music kullanıcılarına müjde! iOS 18 ile akıllı şarkı geçişi geliyor - TeknolojiiOS 18 ile Apple Music’e beklenen özellik geliyor!MSB duyurdu! İnsansız deniz aracı MARLİN, DENİZKURDU tatbikatında ilk kez kullanıldı - TeknolojiMSB duyurdu! İlk kez kullanıldı, NATO çapında öncül
Sonraki Haber Yükleniyor...