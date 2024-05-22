Huawei, Android'den tamamen kurtuluyor!

Eylül 2024'de piyasaya sürülmesi planlanan yeni Harmonious Next işletim sisteminin Android ile bağlantısı tamamen kesilecek. Huawei cihazları artık Android uygulamalarını desteklemeyecek.

Huawei, ABD Varlık Listesi'nde bulunmasının getirdiği kısıtlamalar yüzünden geçirdiği zor günlerle mücadele etmek için yeni bir hamle yapıyor. Şirketin yeni telefonları HarmonyOS mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak, HarmonyOS hala AOSP kod tabanını kullanıyor ve bu da Android'den tamamen kurtulmadığı anlamına geliyor. Ancak şimdi Huawei, tüm Android izlerinden tamamen kurtulmaya hazırlanıyor.

Phandroid'in haberine göre, Huawei, Eylül ayında HarmonyOS'un bir sonraki sürümünü olan HarmonyOS NEXT'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Önemli değişikliklerden biri ise, Android ile ilgili her şeyden tamamen vazgeçecek olmaları. Bunun sebebi ise kendi geliştirdikleri Hongmeng çekirdeği üzerinde işletim sistemini çalıştırmak istemeleri.

Huawei'nin pek fazla seçeneği yok. Varlık Listesi, Huawei'yi zor durumda bırakmak için birçok şirkete kısıtlama getirdi. Örneğin, Huawei'nin yeni telefonları için yayınladığı yazılım aslında Android 12'yi baz alıyor. Huawei'nin gerçekten mobil telefonlarını geliştirmek istiyorsa kendi kendine yeterli olması gerektiği anlamına geliyor. Huawei, ne kadar dışa bağımlı bir şirket olursa o kadar bağımsızlığı başka şirketlerin elinde olacak ve bir kısıtlama yaşaması durumunda zora girecek. Eğer şirket kendi geliştirdiği ve ürettiği teknolojileri kullanır, geliştirirse dışa bağımlılığı bir o kadar azalacaktır.

HarmonyOS NEXT'in Çin'de ilk olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor, ardından dünya genelinde yaygınlaşması hedefleniyor. Uygulamalar konusunda, Huawei'nin geliştirilen 4.000'den fazla uygulama olduğunu iddia ediyor. Çin pazarının ne kadar büyük olduğu göz önüne alındığında, Huawei'nin HarmonyOS NEXT'in diğer platformların başarısız olduğu şekillerde başarılı olma şansı çok yüksek.