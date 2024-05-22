Apple, Avrupa Birliği'nin verdiği milyar dolarlık cezaya itiraz edecek!

Apple, Avrupa Birliği'nin 1,9 milyar dolarlık müzik akışı kısıtlamaları için cezasını temyiz etmeyi planlıyor.

AFP'nin Salı günü yayınladığı bir rapora göre, Apple, daha ucuz müzik akışı hizmetlerine erişimi engellediği iddiasıyla Avrupa Birliği'nin 1,8 milyar euro (1,9 milyar dolar) ağır cezasına karşı itirazda bulundu.

16 Mayıs'ta Lüksemburg'daki AB Genel Mahkemesi'ne yapılan temyiz, Avrupa Komisyonu'nun 2020'de başlattığı uzun süren bir soruşturmanın ardından Mart ayında Apple'a ceza kestikten sonra geldi. Bu soruşturma, streaming devi ve Apple Music'in rakibi olan Spotify'nin şikayeti üzerine başlatılmıştı.

İLK REKABET DIŞI CEZASI

Bu ceza, AB'nin Apple'a yönelik ilk rekabet dışı cezası olup, uygulama geliştiricilerini iOS işletim sistemi kullanıcılarını App Store dışındaki daha uygun fiyatlı müzik abonelik seçenekleri hakkında bilgilendirmelerini engellediği gerekçesiyle verildi.

Cezaya itiraz eden Apple, cezanın başlangıçta uygulandığında karşı çıkmayı amaçladığını ifade etti. Teknoloji devi, AB düzenleyicilerinin uygulamalarından tüketicilere zarar gelmediğini belirttiği bir delil bulamadığını savundu. Avrupa Komisyonu, Apple'ın temyizi hakkında spesifik yorum yapmaktan kaçındı ancak kararlarını mahkemede savunmaya hazır olduklarını tekrarladı.

Apple ve Avrupa Komisyonu arasındaki çatışma burada bitmiyor. Apple'ın İrlanda'ya ödenmesi gereken ayrı bir 13 milyar euroluk vergi borcuna ilişkin başka bir dava mevcut. İrlanda davası şu anda AB'nin en yüksek mahkemesi tarafından incelenmekte.

TEKNOLOJİ DEVLERİ HEDEFTE

Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA), Apple'ı da içeren teknoloji devlerinin hedef aldığı bir yasama tarafından yürürlüğe girdi. AB, DMA'nın adil rekabeti teşvik edeceğini iddia ederken, Apple, kullanıcı gizliliği ve güvenliği için potansiyel riskleri göstererek bu yasayı eleştirdi.

DMA, Apple gibi büyük teknoloji firmalarının gücünü kontrol altına almayı amaçlayan bir dizi düzenleyici yükümlülük getirerek uygulamakta. Apple'ın Avrupa Komisyonu ile yaşadığı anlaşmazlıklar, DMA kapsamında başlatılan son bir soruşturmaya kadar uzanmakta.

ANTİ-YÖNLENDİRME HÜKÜMLERİ

Mart ayında, Apple'ın iddia edilen anti-yönlendirme hükümlerinin AB rekabet kurallarını ihlal ettiğini açıklayarak, uygulama geliştiricilerini iOS kullanıcılarını alternatif, daha ucuz müzik abonelik hizmetleri hakkında tam olarak bilgilendirmelerini engellediği belirtildi.

Komisyon, bu önlemlerin haksız ticaret uygulamaları olduğunu belirleyerek, kullanıcıların bildirilen yüksek abonelik maliyetleri ve bozulmuş bir kullanıcı deneyimi yaşamasına neden olduğunu ifade etti. Sonuç olarak, Apple'a ciddi bir ceza verildi ve bunun, ihlalin süresi, ciddiyeti ve şirketin geliri ve piyasa değeri gibi faktörleri dikkate aldığı belirtildi.

Komisyon ayrıca Apple'a anti-yönlendirme hükümlerini kaldırma ve benzer ihlalleri gelecekte tekrarlamamak için çekinme emri verdi.

Avrupa Birliği resmi sitesinde yapılan açıklamada, "Apple'ın, iOS kullanıcılarını uygulama dışındaki alternatif ve daha ucuz müzik abonelik hizmetleri hakkında bilgilendirmelerini engelleyen kısıtlamalar uyguladığını, bu da AB rekabet kurallarına aykırı olduğunu bulmuştur" dendi.