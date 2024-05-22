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iPhone'lara gelecek olan yeni emojiler ortaya çıktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone&#039;lara gelecek olan yeni emojiler ortaya çıktı!
Emoji, Ios, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Unicode Konsorsiyumu'nun emoji kataloğundaki emojileri güncellemesinin ardından, iPhone, iPad, Mac ve diğer cihazlara yeni emojiler eklenecek. Yeni güncelleme ile gelmesi beklenen emojiler 2024'ün sonlarına doğru veya 2025'in başlarında doğru telefonlarda kullanılabilir olacak. 

Düşünülen sonraki emoji karakterleri arasında göz altı torbaları olan yüz, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek ve sıçrama bulunuyor.

Unicode Konsorsiyumu bugün Unicode 16 için beta inceleme dönemi başladı. Beta dönemi 2 Temmuz'a kadar sürecek ve ardından Unicode 16 yayınlanacak ve yeni karakterler resmi olarak telefonlarda kullanılabilecek.

iPhone'lara gelecek olan yeni emojiler ortaya çıktı! - 1. Resim

BİRKAÇ AYA TELEFONLARDA

Apple gibi akıllı telefon üreticilerinin, onaylanan yeni emoji karakterleri için sanat çalışmaları oluşturması genellikle birkaç ay sürer, bu yüzden muhtemelen bu yeni emoji'leri iOS 18 piyasaya sürüldükten sonra görmeye başlayacağız. Apple, muhtemelen Mart 2025 civarında, iOS 18.4'ün çıkışıyla birlikte yeni karakterleri ekleyecek.

Apple en son Mart 2024'te yayımlanan iOS 17.4 güncellemesiyle yeni emojilerini tanıtmıştı. MacRumors'un haberine göre, iOS 17.4'e eklenen karakterler arasında limon, yenilebilir kahverengi mantar, bir feniks, kırık bir zincir, evet anlamına gelen başı sallama ve hayır anlamına gelen başı sallama  emojileri telefonlara eklenmişti. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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