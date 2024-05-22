Apple Music kullanıcılarına müjde! iOS 18 ile akıllı şarkı geçişi geliyor

Apple, yeni tanıtılacak olan iOS 18 ve macOS 15 özelinde Apple Music uygulaması için yeni güncellemelerini kullanıcılarına sunacak.

iOS 18 ile birlikte, Apple Müzik uygulaması daha akıllı şarkı geçişleriyle geliyor. Apple mevcut şarkıdan bir sonrakine geçişte devreye giren geçiş efektini geliştirecek olan "akıllı şarkı geçişleri" adlı yeni bir özelliği test ediyor.

Akıllı şarkı geçişleri ile Apple Müzik kullanıcıları, geçiş süresini 1 ila 12 saniye arasında ayarlayabilecekler. Şu anda, geçiş efekti bir şarkıdan diğerine geçişte biten şarkının sesini azaltırken yeni şarkının sesini artırarak müziği hiç duraksamadan başarıyla geçiş yapıyor.

AppleInsider'a göre, Apple ayrıca Apple Müzik ve QuickTime Player için "Passthrough" adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor ancak bu özelliğin ne olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi. Bu özelliğin Dolby Atmos ile Uzaysal Ses ile direkt olarak çalıştığı öne sürülüyor.

Benzer şekilde, Apple'ın içeride "Uzaysal Oyun" adlı yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ancak bunun ne olabileceği hakkında henüz detay verilmediği söyleniyor.

iOS 18'in tanıtımı, 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan Worldwide Developers Conference etkinliğinde yapılacak.