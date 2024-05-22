Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple Music kullanıcılarına müjde! iOS 18 ile akıllı şarkı geçişi geliyor

Apple Music kullanıcılarına müjde! iOS 18 ile akıllı şarkı geçişi geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple Music kullanıcılarına müjde! iOS 18 ile akıllı şarkı geçişi geliyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, yeni tanıtılacak olan iOS 18 ve macOS 15 özelinde Apple Music uygulaması için yeni güncellemelerini kullanıcılarına sunacak.

iOS 18 ile birlikte, Apple Müzik uygulaması daha akıllı şarkı geçişleriyle geliyor.  Apple mevcut şarkıdan bir sonrakine geçişte devreye giren geçiş efektini geliştirecek olan "akıllı şarkı geçişleri" adlı yeni bir özelliği test ediyor.

Akıllı şarkı geçişleri ile Apple Müzik kullanıcıları, geçiş süresini 1 ila 12 saniye arasında ayarlayabilecekler. Şu anda, geçiş efekti bir şarkıdan diğerine geçişte biten şarkının sesini azaltırken yeni şarkının sesini artırarak müziği hiç duraksamadan başarıyla geçiş yapıyor.

Apple Music kullanıcılarına müjde! iOS 18 ile akıllı şarkı geçişi geliyor - 1. Resim

AppleInsider'a göre, Apple ayrıca Apple Müzik ve QuickTime Player için "Passthrough" adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor ancak bu özelliğin ne olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi. Bu özelliğin Dolby Atmos ile Uzaysal Ses ile direkt olarak çalıştığı öne sürülüyor.

Benzer şekilde, Apple'ın içeride "Uzaysal Oyun" adlı yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ancak bunun ne olabileceği hakkında henüz detay verilmediği söyleniyor.

iOS 18'in tanıtımı, 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan Worldwide Developers Conference etkinliğinde yapılacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bursa'da taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan saldırgandan ilginç kaçış planı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MSB duyurdu! İnsansız deniz aracı MARLİN, DENİZKURDU tatbikatında ilk kez kullanıldı - TeknolojiMSB duyurdu! İlk kez kullanıldı, NATO çapında öncülYeni Android telefon almak isteyen kişiler dikkat! Fiyatlar çok daha pahalı olacak... - TeknolojiYeni Android telefon alacak kişilerin dikkatine!iPhone 16 Pro iki yeni kamera ile geleceği iddia edildi! - TeknolojiiPhone 16 Pro'nun yeni özellikleri ortaya çıktı!Microsoft, yeni Surface Pro'nun 15 inç M3 MacBook Air'den daha hızlı olduğunu iddia ediyor! - TeknolojiMicrosoft, Apple'dan daha hızlı olduğunu iddia ediyor!Hamamböcekleri dünyaya nasıl yayıldı? Yapılan araştırmayla kanıtlandı - TeknolojiHamamböcekleri dünyaya nasıl yayıldı? Yapılan araştırmayla kanıtlandıSelçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama! KIZILELMA yakında gökyüzünde - TeknolojiBayraktar'dan heyecanlandıran açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...