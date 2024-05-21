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Yeni Android telefon almak isteyen kişiler dikkat! Fiyatlar çok daha pahalı olacak...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni Android telefon almak isteyen kişiler dikkat! Fiyatlar çok daha pahalı olacak...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemci birimi, 2024'ün son çeyreğinde çıkış yapacak amiral gemisi telefonlarda dikkat çekecek. Ancak bu yeni teknolojinin getirdiği yenilikler, akıllı telefon fiyatlarında artışa neden olabilir.

Digital Chat Station'a göre, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi (model numarası SM8750), önceki nesillere kıyasla daha yüksek maliyetli olacak. Bu durum, çipin özel CPU çekirdek mimarisi ve TSMC'nin ikinci nesil 3nm üretim tekniği olan N3E kullanılarak üretilmesinden kaynaklanıyor.

Özellikle, Qualcomm'un yeni özel CPU çekirdeği olan Oryon, Apple'ın A ve M serisi işlemcileriyle rekabet edebilecek performans sunabilir. Bu da, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinde önemli bir performans artışı beklenmesine neden oluyor.

Ancak, bu teknolojik gelişmelerin akıllı telefon üreticilerini zorlayacağı bir gerçek. Çünkü daha yüksek maliyetli bir yonga seti, telefonların üretim maliyetlerini artırarak, markaları fiyatlandırma stratejilerini gözden geçirmeye zorlayacak.

Yeni Android telefon almak isteyen kişiler dikkat! Fiyatlar çok daha pahalı olacak... - 1. Resim

FİYAT ARTIŞI TÜKETİCİLERE YANSIYACAK

Bu durumda, markaların fiyat artışını doğrudan tüketicilere yansıtması, daha ucuz alternatif yonga setleri kullanması veya diğer bileşenlerde maliyet tasarrufu yapması gibi seçenekleri değerlendirebileceği belirtiliyor.

Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisine uyum sağlamak için fiyat artışlarının kaçınılmaz olabileceği göz önüne alındığında, tüketicilerin amiral gemisi telefonlara daha yüksek fiyatlarla erişim sağlamak konusunda daha dikkatli olmaları gerekebilir.

Ek olarak, Samsung gibi büyük üreticilerin, yonga seti fiyat artışını diğer bileşenlerdeki tasarruflarla dengeleyebileceği öngörülüyor. Ancak bu durumun netleşmesi, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte ortaya çıkacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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