iPhone 16 Pro iki yeni kamera ile geleceği iddia edildi!

Microsoft, yeni Surface Pro'nun 15 inç M3 MacBook Air'den daha hızlı olduğunu iddia ediyor!

Microsoft, yeni Surface Pro'nun 15 inç M3 MacBook Air'den daha hızlı olduğunu iddia ediyor!

2019'dan beri Apple, akıllı telefonlarında 12MP ultra geniş kamera kullanmaya devam etti. Fakat bu durumun gelecek yıl değişmesi bekleniyor.

iPhone 16 Pro ve Pro Max'in 48MP ultra geniş kameralarla donatılacağı iddia edildi. Apple, IMX633 sensörünü Sony IMX903 sensörü ile değiştirmesi bekleniyor.

Geçen yıl iPhone 15 Pro Max, 12MP 3x telefoto kamerasını 5x optik zoomlu bir periskop telefoto modülüyle değiştirdi. Bu sensörün iPhone 16 Pro'ya bu yıl gelmesi bekleniyor. Phone Arena'nın haberine göre, iPhone 16 Pro'daki telefoto kamerası, uzak nesneleri daha yakına getirmek için ışığı birden çok kez bükerek kullanan bir tetraprizma tasarımını kullanacak.

iPhone 16 Pro Max, aynı kamerayı korurken, Pro Max modelinin 5x optik zoomu desteklemeye devam edeceği ve optik zoom aralığında bir artış olmayacağı anlamına gelmekte. iPhone 15 Pro Max zaten en iyi kameraya sahip telefonlardan biri ve yeni bir 48MP ultra geniş kamera ile yeni geliştirilen telefon bu unvanı taşımaya devam edecek.

YENİ DÜĞME YOLDA

Yeni telefonlarını fotoğraf odaklı telefonlar olarak konumlandırmak isteyen Apple, yeni telefonlarına bir yakalama düğmesi eklemesi bekleniyor. Pro telefonların daha büyük ve daha parlak ekrana sahip olması beklenirken, TSMC'nin 3nm işlemine dayalı yeni bir A18 Pro çipi ile tanıtılması bekleniyor. Modeller ayrıca daha iyi bir pil ömrü sunmak için yeni pil teknolojisi geliştirilebilir.

Telefonların Eylül ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor ve Apple'ın önümüzdeki ay ekran üretimine başlamayı planladığı bildirildi.