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Haberler > Teknoloji > Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama! KIZILELMA yakında gökyüzünde

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama! KIZILELMA yakında gökyüzünde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Selçuk Bayraktar&#039;dan heyecanlandıran açıklama! KIZILELMA yakında gökyüzünde
Baykar, Selçuk Bayraktar, Kizilelma, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılı içerisinde 3 adet KIZILELMA üretileceğini açıklayan Bayraktar, 1-2 ay içerisinde uçuşların başlayacağını açıkladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağ'nın yaklaşık 1-2 ay içerisinde üretim prototiplerinin uçuş testlerinin başlayacağını açıkladı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesinde düzenlenen Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Zirvesi'nde konuşan Bayraktar, 15 yılda kendi sınıfında dünyanın 1 numarası olacak insansız hava araçlarını geliştirdiğine dikkat çekti, "Bayraktar TB2 dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen, en yüksek performansı en düşük maliyetle veren insansız hava aracı oldu." dedi.

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama! KIZILELMA yakında gökyüzünde! - 1. Resim

Bayraktar, Baykar bünyesinde tüm projeleri kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir teknoloji şirketi, Türkiye'de ve dünyada olmadığı gibi teknoloji aleminde de ancak buluş yapan firmalarda bunu görebilirsiniz. Dünya teknoloji tekellerinde bile görülemeyecek bir şey. Bayraktar KIZILELMA, 2022'de milletimize söz verdiğimizden yaklaşık 1 sene kadar önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KIZIELMA, tüm dünyada havacılıkta gittiği yeri temsil ediyor. Yaklaşık 1-2 ay içinde üretim prototipleri ve versiyonunu uçurmaya başlayacağız. Bu yıl 3 adet KIZILELMA'yı üretmiş olacağız ve önümüzdeki yıllarda da daha yüksek adet seri üretime geçmiş olacak. Şu anda son entegrasyon çalışmaları devam ediyor."

KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri

  • 5 Saat Havada Kalış Süresi
  • 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
  • 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
  • 0.6 Mach Seyir Hızı
  • 0.9 Mach Maksimum Hız
  • 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 500 nm Görev Yarı Çapı

Gelişmiş Özellikler

  • Otomatik İniş ve Kalkış
  • Düşük Görünürlük
  • Yüksek Manevra Kabiliyeti
  • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
  • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
  • AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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