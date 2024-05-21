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Haberler > Teknoloji > İran'da İHA başarısı! Selçuk Bayraktar'dan Türk mühendislerine övgü dolu sözler!

İran'da İHA başarısı! Selçuk Bayraktar'dan Türk mühendislerine övgü dolu sözler!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran&#039;da İHA başarısı! Selçuk Bayraktar&#039;dan Türk mühendislerine övgü dolu sözler!
Selçuk Bayraktar, İha, Baykar, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, "En olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı." dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "En olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı." dedi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesinde düzenlenen Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Zirvesi'nde konuşan Bayraktar, Baykar’ın milli İHA’larının geliştirilme sürecine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görev alan Bayraktar AKINCI'nın 2019'da ilk uçuşunu yaptığını dile getirdi.

İran'da İHA başarısı! Olumsuz koşullarda Türk mühendislerin geliştirdiği İHA'lar önemli bir göreve imza attı! - 1. Resim

Bayraktar AKINCI'nın söz konusu helikopter kazasındaki arama görevine ilişkin Bayraktar, "En olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı." dedi.

 

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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