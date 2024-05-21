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Microsoft, yeni Surface Pro'nun 15 inç M3 MacBook Air'den daha hızlı olduğunu iddia ediyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Microsoft, yeni Surface Pro&#039;nun 15 inç M3 MacBook Air&#039;den daha hızlı olduğunu iddia ediyor!
Microsoft, Macbook Air, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Microsoft, yapay zeka odaklı donanıma sahip Surface Pro laptopu tanıtarak yapay zeka konusunda büyük bir hamle yaptı. Yeni Surface Pro, Qualcomm'un Arm tabanlı Snapdragon X Elite işlemcisiyle donatılan ilk Copilot Plus bilgisayarlardan biri.

Microsoft, Surface Pro'yu Apple'ın M3 MacBook Air'ine karşı koyuyor ve pazarlama kampanyasında Surface Pro'nun işlem gücü ve pil performansında  15 inçlik MacBM3 Macbook Air'dan daha iyi olduğunu iddia ediyor.

8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU'ya sahip Macbook Air'e kıyasla, Surface Pro'lar 12 çekirdekli ve 10 çekirdekli işlemcilere sahip. Surface Pro, Cinebench testlerinde çoklu iş parçacığı performansında M3 Macbook Air'dan yüzde 58 daha iyi performans sunuyor.

Microsoft, yeni Surface Pro'nun 15 inç M3 MacBook Air'den daha hızlı olduğunu iddia ediyor! - 1. Resim

Pil ömrü açısından, yeni Surface Pro'lar tarayıcı işlemlerinde yani bilgisayarı yormayan işlemlerde 15 saat, video oynatma sırasında 22 saatlik kullanımı destekliyor. MacBook Air modelleri aynı 15 saatlik kablosuz tarayıcı işlem süresini sunarken, sadece 18 saatlik video oynatma süresi sunuyor.

Microsoft, yeni Surface Pro'nun 15 inç M3 MacBook Air'den daha hızlı olduğunu iddia ediyor! - 2. Resim

The Verge'e göre, Microsoft'un medya için yaptığı gösterimlerde Surface Pro'nun ‌MacBook Air‌'e karşı birçok karşılaştırması yapıldı ve Surface Pro birçok alanda daha iyi performans gösterdi. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar son yıllarda Apple silicon işlemcisi ile başa çıkmakta zorlanıyordu, ancak Qualcomm'un yeni işlemci teknolojisi sayesinde fark kapanmışa benziyor.

Surface Pro, Windows çalıştıran bir 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar ve Apple'ın yeni piyasaya sürdüğü iPad Pro modelleri gibi bir OLED ekrana sahip. Yeni bilgisayar Wi-Fi 7'yi destekliyor ve sinirsel işlem birimi tarafından etkinleştirilen gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip.

18 Haziran'dan tarihinden itibaren müşterilere sunulacak olan yeni Surface bilgisayarları 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak ve Microsoft önümüzdeki yıl Copilot Plus PC markalı 5 milyon adet dizüstü bilgisayar satmayı planlıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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