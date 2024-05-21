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Apple, tekrar görünen fotoğraflar hatasını düzelten iOS 17.5.1 güncellemesini yayınladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, tekrar görünen fotoğraflar hatasını düzelten iOS 17.5.1 güncellemesini yayınladı!
Apple, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, iOS 17.5.1 ve iPadOS 17.5.1 güncellemelerini yayınladı. Yeni güncelleme, silinen fotoğrafların tekrar görünmesine neden olan hatayı düzeltiyor.

Apple, iOS 17.5.1 ve iPadOS 17.5.1 güncellemelerini yayınladı. Yeni yayınlanan küçük güncelleme, geçen Eylül ayında piyasaya sürülen iOS 17 ve iPadOS 17 işletim sisteminin oluşturduğu hataları düzeltmek için geliştirildi. iOS 17.5 ve iPadOS 17.5'in lansmanından bir hafta sonra gelen 17.5.1 güncellemesi, kritik hata düzeltmelerini içeriyor.

Apple, tekrar görünen fotoğraflar hatasını düzelten iOS 17.5.1 güncellemesini yayınladı! - 1. Resim

APPLE GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

Apple, güncellemeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri sunar ve veri tabanı bozulmasıyla karşılaşan fotoğrafların silinmelerine rağmen Fotoğraflar arşivinde yeniden görünmelerine neden olan nadir bir sorunu giderir."

iOS 17.5.1 ve iPadOS 17.5.1, uygun iPhone ve iPad cihazlar için:

  1. Ayarlar
  2. Genel
  3. Yazılım Güncelleme bölümünden yeni güncelleme indirilebilir.

SİLİNENLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Apple'ın yayın notlarına göre, bu güncellemeler, silinen fotoğrafların Fotoğraflar kütüphanesinde yeniden görünmesine neden olabilen bir sorunu düzeltiyor. MacRumors'un haberine göre güncelleme, önemli hata düzeltmeleri ve veritabanı bozulması yaşayan fotoğrafların silindikten sonra bile Fotoğraflar kütüphanesinde yeniden görünmesine neden olan bir sorunu gideriyor.

iOS 17.5 güncellemesini yükledikten sonra eski, silinen fotoğraflarının yeniden ortaya çıktığını gören birçok iPhone ve iPad kullanıcısı şikayetlerde bulundu. 2010 yılına kadar silinen görüntüler tekrar ortaya çıkıyor ve kullanıcılar arasında kafa karışıklığına neden oldu. Apple'ın bugün verdiği bilgilere göre, bu durum bir veritabanı bozulmasından kaynaklandığı ve iOS 17.5.1 bu sorunu çözüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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