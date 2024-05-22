Filipinler'de Facebook skandalı! Yeni doğmuş bebek satışına izin veriliyor

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Filipinler hükümeti bir kez daha, doğum sonrası evlatlık verme amaçlı olduğu iddia edilen sayfaları ve grupları kaldırması için Facebook'u uyardı.

Ülkenin sosyal refah bakanı Rex Gatchalian, Salı günü sosyal medya devini problem karşısında pasif kalması nedeniyle eleştirdi. Bir basın toplantısında, Facebook'un, düzenlenmemiş içeriklerdeki sorumsuzluğuna ve çocuk ticareti ihlallerine rağmen, ulusal Çocuk Bakım Yetkilileri (NACC) raporlarına rağmen sorumluluk eksikliğini vurguladı.

FACEBOOK AÇIKLAMA YAPMADI

Yetkili, Facebook'un geçen yıldan bu yana NACC'nin mektubuna cevap vermediğini vurguladı. Gatchalian, platformun düzenlemesizliğinin, annelerin çocuklarını platformda "satmalarına" izin verdiğini belirtti.

Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı (DSWD) sekreteri, bebek satışının ve sosyal medya aracılığıyla evlat edinmenin bir tür çocuk sömürüsü ve insan ticareti olduğunu belirtti. Tech Times'ın haberine göre, Ajansın siteyi düzenlediği gibi insan ticaretini bildirmelerini istedi.

NACC'nin Yürütme Direktörü Janella Estrada, 20 ila 40 arası bebek ve çocuk kaçakçılığı Facebook sayfasını aktif olarak izlediklerini söyledi. Bu özel sayfalar binlerce takipçiye sahip ve bebekler satılıyor. Estrada, ajanslarının Şubat ayından beri böyle suç faaliyetini durdurmak için polisle çalıştığını söyledi. Yeni doğanların satışı Filipinler'de yasa dışı ve ömür boyu hapis cezası veya 1 ila 5 milyon Pesos arasında bir para cezası ile cezalandırılıyor.

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BU İLK DEĞİL

Daha önce, Meta Kanada'da güvenilmez otomatik moderasyon sistemleri nedeniyle eleştirilmişti. Facebook'un ana şirketi, başlangıçta reklam yönetmeliklerini ihlal etmedikleri için yasadışı ilaç reklamlarını silmeyi reddettikten sonra içerik izleme sistemi üzerinde iyileştirmeler yapacağını söyledi.

Kanada'nın yasa dışı uyuşturucu sektörü üzerine bir çalışma yaparken, Deloitte Canada kıdemli müdürü Christopher McGrath, algoritmaların tetiklediği yasadışı maddeler için Facebook reklamlarını fark etti.

Yazar uyuşturucular için araştırma yaparken, vergisiz sigara, yasadışı esrar, LSD ve halüsinojen mantarlar için birkaç Facebook reklamı gördü. Facebook'un otomatik moderasyon mekanizması, bu reklamların yayınlanmasına izin verdi. Meta'dan yorum talep edildikten sonra, reklamlar silindi.