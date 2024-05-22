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TikTok'ta büyük ayrılık! 1,000 çalışan işten çıkarılabilir!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TikTok&#039;ta büyük ayrılık! 1,000 çalışan işten çıkarılabilir!
Tiktok, Abd, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok, operasyon ve pazarlama ekiplerinde çalışan kişileri işten çıkarma kararı aldı. Küresel çapta gerçekleşecek olan bu hamle, ABD'de yasaklanma olayları sürerken TikTok ekibinden alınan ani bir karar gibi görünüyor.

TikTok, operasyon ve pazarlama ekiplerinden küresel çapta 1,000 çalışanının çoğunu Çarşamba günü başlayarak işten çıkarmayı planlıyor. 

İşten çıkarmalar, genellikle maliyet tasarrufu önlemlerini daha küçük kısıtlamalarla çözmesiyle bilinen Çinli şirket ByteDance tarafından sahip olunan medya platformu için alışılmadık bir ölçekte gerçekleşiyor. Bildirilen küçülme, ABD Başkanı Joe Biden'ın TikTok'u ABD merkezli bir şirkete satılmadığı takdirde ülkede yasaklayan bir yasa imzalamasından neredeyse bir ay sonra gerçekleşti.

TikTok'ta büyük ayrılık! 1,000 Çalışan işten çıkarılabilir! - 1. Resim

TİKTOK SATILABİLİR

ByteDance, geçmişte uygulamayı veya temel algoritmasını satmayı planlarının olmadığını belirtmiş olsa da, The Information'a göre şirket algoritmayı içermeyen satışları düşünüyor.

Şirket içerisine çalışan birkaç kişi, kesintilerin çoğunlukla sosyal medya sitesinin içerik ve pazarlama ekiplerine yapılacağını ve çalışanlara işten çıkarıldığı bilgisinin Çarşamba akşamı geç saatlerde ve Perşembe sabahı erken saatlerde gönderileceğini söyledi.

TikTok, kullanıcı desteği ve iletişimlerini ele alan küresel kullanıcı operasyonları ekibini de dağıtacak. Kalan çalışanlar, şirketin diğer ekiplerine yeniden atanacak.

TikTok'un verdiği bilgilere göre, 2023 yılında, çalışanlarının 7,000'i ABD'de bulunuyordu. 7,000 kişinin çalıştığı dönem uygulamanın ABD'de 150 milyon kullanıcısı olduğu açıklanmıştı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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