İstanbul Topkapı Üniversitesinde rektör sahneye çıktı, binlerce öğrenci büyük bir coşku yaşadı!

İstanbul Topkapı Üniversitesi bahar şenlikleri kapsamında düzenlediği TopkapıFest’te binlerce öğrencisine keyifli anlar yaşattı. International Day ve Kariyer Fuarının da düzenlendiği festivalde konser veren ünlü sanatçı Ece Seçkin ile düet yapan Rektör Prof. Dr. Emre Alkin ise performansı ile herkesin beğenisini topladı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi tarihi yapıların yer aldığı Kazlıçeşme Yerleşkesinde düzenlediği TopkapıFest’te Ezgi Güvercin, bi’saniye, Cüneyt Öznalçın ve Ece Seçkin sahne aldı. DJ performansları ve çeşitli oyunlarıyla binlerce öğrenciye keyifli dakikalar yaşatan TopkapıFest’te, International Day ve Kariyer Fuarı da düzenlendi.

REKTÖR PROF. DR. EMRE ALKİN İKİNCİ KEZ SAHNEYE ÇIKTI

2022 yılında düzenlenen TopkapıFest’te sahneye çıkarak “Senden daha güzel” şarkısını Ece Seçkin ile birlikte seslendiren Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, bu kez de “I was made for loving you” şarkısını seslendirdi. Büyük alkış alan performansın ardından kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Alkin, “Mütevelli Heyet Başkanımız Nihat Kırmızı, Mütevelli Heyet Üyelerimiz için alkış rica ediyorum. Çünkü bütün bu güzellikler sizler için hazırlandı. Şarkının adı ‘I was made efor loving you’ idi. Yani sizleri sevmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER KÜLTÜRLERİNİ TANITTI

Kazlıçeşme Yerleşkesine sabah saatlerinde kurulan stantlarda Cezayir, Mısır, Irak, Kazakistan, Libya, Fas, Nijerya, Somali, Sudan, Suriye, Pakistan, Filistin, Rusya ve Yemenli öğrenciler kültürlerini tanıttı. Kurulan stantlarda yöresel kıyafetleriyle, kültürlerine ait yemek ve içecekleri ikram eden uluslararası öğrenciler, müzikler eşliğinde büyük bir eğlenceye imza attı.

KARİYER FUARINDA ŞİRKETLER İLE ÖĞRENCİLER BULUŞTU

Kazlıçeşme Yerleşkesi Ora Bahçe’de kurulan stantlarda ise çeşitli sektörlerden önde gelen şirketler öğrencilerle bir araya geldi. Doğa Sigorta, Doğa Hospital, Doğa Health, USLA, Riga Teknik Üniversitesi, Bölgesel İstihdam Ofisi, İBB Engelliler Şube Müdürlüğü, eticaretmerkezim, Fera Global Enstitüsü, İsra Holding, İşkur, Eminevim, Mavi İklim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Novo, Ricoh, Stil Art Tarih Teknoloji Koleji, arabunu, Yeşilay, Asmar Holding, Psiko Akademi, Kyocera gibi kendi sektörlerinde öncü konumda bulunan markalar, öğrencilere staj ve iş olanaklarını anlattı.