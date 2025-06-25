Yıldız Techno GSYF ile Türkiye'den dünyaya açılım! Teknopark’a 1 milyar TL’lik dev yatırım girişimciye can suyu olacak

YTÜ ve BV Portföy iş birliğiyle 1 milyar TL'lik Yıldız Techno GSYF fonu kuruldu. Yapay zeka, fintech ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda küresel büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yapılacak. Fon, sadece finansman değil; mentorluk, uluslararası pazar erişimi ve KPI bazlı stratejik destek sunarak Türkiye'nin ilk unicorn'larını yetiştirmeyi hedefliyor.

Yapay zeka, fintech, insurtech, gaming, mobility, healthtech, agritech ve edutech gibi yenilikçi alanlarda, yüksek ihracat potansiyeline sahip girişimler için YTÜ Yıldız Teknopark ve BV Portföy ortaklığında kurulan Yıldız Techno GSYF, girişimcilere rekor yatırım yapacak. Fon, finansal kaynağın yanı sıra, mentörlük, KPI bazlı performans yönetimi, uluslararası pazarlara erişim ve stratejik iş birlikleriyle uçtan uca büyüme desteği verecek.

İş birliği kapsamında, YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde düzenlenen imza törenine Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, BV Portföy Kurucu Ortağı ve YK Üyesi Barış Özistek ile yine BV Portföy YK Üyesi Kenan Çolpan, iş dünyasından ve teknoloji sektöründen çok sayıda davetli katıldı.

"YTÜ MİSYONUNUN EN SOMUT ADIMLARINDAN BİRİ"

Yıldız Teknik Üniversitesi olarak yalnızca eğitim ve araştırmada değil, ülkemizin teknolojik kalkınmasında da öncü olma misyonunu taşıdıklarını söyleyen YTÜ Rektörü ve YTÜ Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, Yıldız Techno GSYF ile bu misyonun en somut adımlarından birini attıklarını belirtti. Prof. Dr. Debik, “Yıldız Teknik Üniversitesi olarak omuzlarımızda 114 yıllık bir mirasın sorumluluğu var.

Bu sorumluluk, ülkemizin teknolojik kalkınmasında lokomotif olmak, Milli Teknoloji Hamlesi’nde en ön safta yer almak ve ekonomik bağımsızlık yolculuğunda bir nefer olmaktır. Birazdan imza törenini gerçekleştireceğimiz Yıldız Techno Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, bu mirasın ve misyonun ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu fon, üniversitemizin ve YTÜ Yıldız Teknopark’ımızın çatısı altında filizlenen parlak fikirlerin, sınır tanımayan hayallerin ve cesur projelerin artık birer fikir olarak kalmayacağının, yatırımla destekleneceğinin ilanıdır. Elbette bu yola tek başımıza çıkmıyoruz.

Yanımızda yürüyen, birbirinden profesyonel ortaklarımız var. YTÜ Yıldız Teknopark’ın bu ekosistemi var eden engin tecrübesi, BV Portföy’ün finansal deneyimi ile buluştu. Kurumlarımız bir araya gelerek, teknoloji ekosistemimizin hizmetine 1 Milyar TL’lik muazzam bir güç sunuyor. Bu gücü ülkemizin parlak beyinlerine sunmaktan tarifsiz bir sevinç ve heyecan duyuyoruz.” dedi.

“ZİNCİRİN SON HALKASI FİNANSA ULAŞMAKTI”

Bugüne dek teknoloji, oyun, sağlık, eğitim ve mobilite gibi yüksek potansiyele sahip dikeylerde önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden BV Portföy YK Üyesi Kenan Çolpan Yıldız ise, Techno GSYF’nin teknoloji dünyası için önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi. Çolpan şöyle devam etti:

Bu yola mentorluklarla, büyük ve küçük kuluçkalarla başladık. Teknoparklar bu imkanları sağladı. Arkasından, start-up'ların daha ileri seviyelere ulaşması gerekiyordu; bunu da başardılar. Sıradaki adım ise dünyaya açılmaktı. Yıldız Teknik Üniversitesi için de ilerlemenin bir sonraki aşaması bu oldu ve girişimlerin globale açılması desteklenmeye başlandı. Bu zincirin son halkası ise finansa ulaşımdı. Üniversitemiz bu hızla ilerleyen tecrübeyi kendi bünyesinde barındırıyor ve ben de bu tecrübeye şahit olmaktan mutluluk duyuyorum. Burada atacağımız imza ile ise global lige açılacağız. Milyar dolar değerinde şirketlerin, yani "unicorn"ların buradan çıkmasını hayal ediyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin destekleri, himayesi, mentorluğu ve bu fonla desteklenen start-up'ların dünya çapına açılacağını düşünüyorum. Bu fonun, Türkiye'deki diğer üniversitelere de örnek olacağına inanıyorum. Umuyorum ki Yıldız'ın başlattığı bu girişimden başka üniversiteler de faydalanacaktır.

UÇTAN UCA DESTEK MODELİ

Yatırım ortaklığının hem üniversitemiz hem de sanayi için taze bir başlangıç olduğunu belirten YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip fonun ‘Uçtan Uca Destek Modeli’ adını verdikleri büyük bir stratejinin en kritik halkası olduğunu belirtti. Garip şöyle konuştu:

Sahadaki gerçekler, ülkemizin ihtiyaçları ve girişimcilerimizin beklentileri bize şunu net bir şekilde gösterdi kalıcı başarı, yalnızca finansmandan ibaret değil. Kapsamlı bir destek paketi sunmak zorundayız. Bu paketimizin içinde üç temel unsur var; stratejik mentorluk ile girişimlerimizin tecrübeli isimlerle yol arkadaşlığı yapma imkânı sunuyoruz. Akıllı finansman ile fikirlerini hayata geçirecekleri o finansal gücü sağlıyoruz. Küresel pazarlara erişim imkanım ile yurt dışı ofislerimiz aracılığıyla şirketlerimizin dünyaya açılmalarını sağlıyoruz. Bu üç bileşen, Teknoparkımızın vizyoner yaklaşımıyla yönetilen bütüncül bir sürecin parçalarıdır. Bugün bu zincire en önemli halkalardan birini, fon halkasını ekliyoruz. Dahası, bu yapıyı önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir ağ ile besleyeceğiz. Elbette bu yolculukta güçlü bir yol arkadaşına ihtiyacımız vardı. BV Portföy, bu alandaki derin tecrübesi, kanıtlanmış başarıları ve dinamik ekibiyle bizim için en doğru ortaktı. Sonuçların harika olacağından ve bu fondan ülkemize değer katacak nice başarı hikâyesinin çıkacağından eminiz.

Programda ayrıca, Yıldız Techno GSYF Koordinatörü Dr. Abdurrahman Kılıç, fonun yatırım stratejisini ve girişimcilere sunulacak destekleri detaylandıran sunumu yaptı.

YATIRIM DEĞİL, STRATEJİK ORTAKLIK

Kılıç Tekno GSYO’nun geniş start-up ve yatırımcı altyapısından güç alan Yıldız Techno GSYF’nin, girişimlere finansman sağlamanın ötesinde, akıllı sermaye anlayışıyla stratejik ortaklık sunduğunu söyledi.

HEDEF, 15 TEKNOLOJİ GİRİŞİMİYLE KÜRESEL BÜYÜME

Yıldız Techno GSYF, ilk etapta portföyüne katacağı 15 teknoloji girişimini titiz bir seçim sürecinden geçirecek.

Fonun yatırım radarı sadece iyi fikirlere değil, aynı zamanda küresel pazarlarda oyunun kurallarını yeniden yazma potansiyeli taşıyan şirketlere odaklanacak. Bu doğrultuda öncelik, mevcut pazarları dönüştürme veya bütünüyle yeni pazarlar oluşturma gücüne sahip yıkıcı inovasyonlara verilecek.

Aranan bir diğer kritik özellik ise ölçeklenebilirlik olacak; yani girişimin, yapısını ve operasyonlarını uluslararası büyüme hızına adapte edebilme yeteneği. Yatırım yapılacak şirketlerin, en başından itibaren küresel hedeflerle kurulmuş ve Türkiye'nin teknoloji ihracat gücünü artırma vizyonuna sahip olması istenecek.