Yapay zekâda insan zihnine çok yaklaştık

Fütürist ve OpenAI’nin eski GTM Başkanı Zack Kass, "Yapay zekâ ile insan zihnine eş değer bir noktaya her geçen gün daha fazla yaklaşıyoruz

ÖMER TEMÜR - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2025), yapay zekâ ve eğitim teknolojileri alanında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen paydaşlarını İstanbul’da buluşturdu.

YAPAY ZEKADA İNSAN ZİHNİNE ÇOK YAKINIZ

Ana teması “Yapay Zekâ ve Eğitim” olarak belirlenen zirvede konuşan Fütürist ve OpenAI’nin eski GTM Başkanı Zack Kass, yapay zekânın eğitimdeki dönüştürücü gücüne dikkat çekti. Kass “Yapay zekâ ile insan zihninin üstünlüğünü barındıran makineler inşa ediyoruz. Şu anda yapay zekânın yaptığı şey bu ve aslında insan zihnine eş değer bir noktaya her geçen gün daha fazla yaklaşıyoruz” dedi.

Sıradaki büyük dönüşümün ise otonom ajanlar olacağını dile getiren Kass “Otonom yapay zekâ aslında çalışan bir Siri diye ifade edebileceğimiz bir şey. Burada eğlenceli olan şey ise şu: Siri tam olarak sizin istediğiniz işi yapacak noktaya gelmiş durumda” diye konuştu.

CİHAZLAR EKRANSIZ OLACAK

Zack Kass, yakın gelecekte cihazların formunun da tamamen değişeceğini söyledi. OpenAI’nin kısa süre önce satın aldığı “io devices” şirketiyle ilgili sızan bilgileri paylaşan Kass “Öncelikle cihazlarımızı yani cep telefonlarımızı bilgisayarlarımızı cebimizde taşırken artık bunları giymeye başlayacağız. ‘io diveces’ şirketi yakın zamanda OpenAI tarafından satın alındı. Şunu söyleyebilirim yeni yapılacak cihazda bilgisayarların ekranı olmayacak” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ DEVLERİ LİSELİLERİ İŞE ALIYOR

Yapay zekânın sağladığı fırsatların yanı sıra bazı tehlikelere de dikkat çeken Kass, sınırsız zekânın, bireyleri eleştirel düşünmeden uzaklaştırabildiğini vurguladı. Z kuşağının önceki nesillere kıyasla ortalama zekâ düzeyinde düşüş yaşadığını, ancak zekâ dağılımındaki standart sapmanın arttığını belirten Kass, OpenAI ve Palantir gibi teknoloji devlerinin yakın zamanda yayımladığı bir işe alım ilanında üniversite şartı aramadığını hatırlattı. Zack Kass “Bu şirketler, şu anda zeki liselileri işe almak istiyorlar. Çünkü lise düzeyine kadar öğrendiği şeylerin bu kişilerin yeterli olduğunu söylüyorlar. Hatta OpenAI’de çalışabilecek en genç kişinin 11 yaşında olabileceği konuşuluyor. Gerçekten çok heyecan verici bir şey” dedi.