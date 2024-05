Ulaşılabilir fiyatlı elektrikli otomobil! Yeni Citroen C3 Eylül'de yollarda!

B segmentindeki başarılı modeli yeni C3’ü Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanan Citroen, ilk önce elektrikli versiyonu ile eylül ayında yollara çıkacak. İçten yanmalı hibrit modeli ise önümüzdeki yılın ilk aylarında ülkemize gelecek. 1 Milyon TL bandında iddialı bir fiyatla satışa sunulması beklenen yeni C3, şehir içi kullanımda 440 km, karma kullanımda ise 324 km’ye kadar elektrikli menzil sunabiliyor.

İlk jenerasyonuyla 2002 yılından bu yana yollarda boy gösteren Citroen C3, 4’üncü neslinde ë-C3 ismiyle ilk kez yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanmış olarak karşımıza çıkıyor. 2002 yılından bu yana ulaştığı 5,6 milyon adedin üzerindeki satış performansıyla markanın da en popüler modeli olan C3, Citoen’nin Avrupa’daki satış hacminin yüzde 29’unu temsil ediyor. Yeni ë-C3’ün temelini, son derece kapsamlı, küresel Stellantis “Akıllı Otomobil Platformu”nun bir versiyonu bulunuyor ve bu da yeni ë-C3’ün herkes için ulaşılabilir hale gelmesine imkân sağlayabiliyor.

SIFIRDAN TASARLANDI

Avrupa’daki 4’üncü nesil C3 ailesi, Citroen’in cesur yeni marka tasarımını temsil eden, iddialı bir görünümle baştan aşağı yeniden tasarlanmış. İlk kez 2022 Citroen Oli konseptinde ön gösterimi yapılan yeni tasarımda, dikey ve yatay unsurlar, teknik bir tarzla kontrast oluşturmuş. Daha uzun ve daha dikey ön cephe, merkezi olarak konumlandırılan ve parlak siyah yatay ızgara ile tamamlanan, çift şeritli yeni marka logosuna ev sahipliği yapıyor. İlk kez Citroen Oli konsept aracında görülen yeni, özgün ön ve arka aydınlatma tasarımı da önemli unsurlar arasında. Neredeyse bıçak gibi görünen bir dikey ve iki yatay lensten oluşan, benzersiz üç seviyeli aydınlatma imzasına sahip.

DİZ MESAFESİ 20MM ARTTI

Yeni ë-C3’ün yeni desenli Citroen Advanced Comfort® Koltukları ilk temasta konforlu ve yumuşak bir his sağlamak üzere ilave köpükle güçlendirilmiş. Gelişmiş konfor seviyesi, 1,57 m yükseklikte ön koltukta daha kontrollü ve güven veren, yüksek ve yola hâkim bir sürüş pozisyonu için 30 mm daha fazla baş mesafesi sağlayan tamamen yeni tasarımla devam ediyor. Bu sayede yolcuların her biri daha fazla görüş açısının keyfini sürüyor. Bu da daha ferah ve konforlu bir iç mekân hissi oluşturuyor. Aslında yeni ë-C3, sadece 19 mm daha uzun ve 6 mm daha geniş. Buna rağmen neredeyse her boyutta önceki modele göre daha geniş iç mekâna sahip. Arka yolcu dirsek mesafesi 19 mm, ön ise 21 mm ile pazar ortalamasının üstünde yer alıyor. Ayrıca arka koltuk diz mesafesi de ortalamanın en az 20 mm üzerinde olup, sınıfının en iyi değerini sunuyor. Öte yandan Standart konumda 310 litre sunulan geniş bagaj hacmi, günlük hayatın gereksinimlerini fazlasıyla karşılar nitelikte

26 DAKİKADA %80 ŞARJA ULAŞIYOR

Stellantis grubu tarafından özel olarak geliştirlen ve yeni Citroen ë-C3’te ilk defa kullanılan “Akıllı Otomobil Platform” şehir içi kullanımda 440 km, karma kullanımda ise 324 km’ye kadar WLTP sürüş menzili sağlayabiliyor. Bunun için araçta 44 kW’sa LFP (Lityum Ferro Fosfat) batarya kullanıyor. 100kW DC hızlı şarj özelliği ile 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olanağı da sağlayan bu sistem standart AC şarj 7 kW ile yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 4 saat 10 dakikada şarj performansı sunuyor. 11 kW seçeneği ise 2 saat 50 dakika sürüyor. Ev ya da iş yerinde bir Wallbox ve ayrıca dışarıda halka açık şarj istasyonlarında düzenli olarak şarj etmek için ideal olan standart Mod 3 kablo ile hem ev hem de halka açık AC şarj noktalarına erişim kolaylığı sağlıyor. Kablo, tek fazlı 7,4 kW veya üç fazlı 11 kW duvar kutusuyla şarjı destekliyor. Yeni ë-C3, 83 kW (113 HP) elektromotor ve tam otomatik şanzımanı ile 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 11 saniyede tamamlayabiliyor ve yaklaşık 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Özellikle kent içi ortamlarında günlük sürüş ya da trafikte akıcı bir sürüş için gereken performansı bu sayede sağlıyor ve verimliliğe odaklanıyor.