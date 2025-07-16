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Renault Group’tan ilk yarı raporu: Daralan pazarda gelirlerini arttırdı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Renault Group’tan ilk yarı raporu: Daralan pazarda gelirlerini arttırdı!
Gelir, Hazine, Pazarlama, Otomotiv, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haziran ayında beklentilerin altında seyreden Avrupa pazarına rağmen gelirlerini arttırmayı başaran Renault Group, 2024 yılında peş peşe 10 yeni model ve 2 makyajlı versiyon lansmanına imza atmıştı. Fransız üretici, 2025 yılı boyunca ise 7 yeni model ve 2 makyajlı model daha piyasaya sürmeyi planlıyor…

Renault Group, 2025 yılının ilk yarısında pazardaki daralmaya rağmen gelirlerini artırmayı başardı. Grubun cirosu %2,5 artışla 27,6 milyar avroya ulaşırken, işletme marjı %6 seviyesinde gerçekleşti. Serbest nakit akışı 47 milyon avro oldu; bu, yaklaşık 900 milyon avroluk işletme sermayesi ihtiyacına rağmen kaydedildi. Haziran ayında beklenenden düşük gerçekleşen satış hacmi, faturalandırma zamanlamasındaki farklılıklar ve Avrupa perakende pazarındaki düşüş, ticari baskıyı artırdı. 2024 sonundaki yüksek üretim seviyesi nedeniyle artan stoklar, Haziran sonunda 530.000 araca düşerek Mart 2025’e kıyasla bir azalma gösterdi.

ODAK NOKTASI KÂRLILIK

Pazardaki zayıf eğilimler ve artan rekabet baskısı dikkate alınarak, 2025 yılı mali hedefleri revize edildi. Grubun işletme marjı hedefi yaklaşık %6,5'e (önceki ≥ %7), serbest nakit akışı hedefi ise 1,0-1,5 milyar avro arasına (önceki ≥ 2 milyar avro) çekildi. Grup, maliyet azaltma planını güçlendirerek genel yönetim, üretim ve Ar-Ge harcamalarında yapısal verimlilik artırıcı adımlarını hızlandırdı. Ticari yaklaşımını hacimden çok kârlılığa odaklı tutmaya devam ediyor.

Renault Group, içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlara yönelik talebi karşılayabilecek esnek üretim yapısıyla pazar dalgalanmalarına uyum sağlayabiliyor. 2024'te 10 yeni model ve 2 makyajlı versiyon sunan grup, 2025 boyunca 7 yeni model ve 2 makyajlı model daha piyasaya sürmeyi planlıyor… 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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