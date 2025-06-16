Renault’ta istifa şoku: Grup CEO’su Luca de Meo görevinden ayrıldı!

2020’de Luca de Meo, CEO olarak göreve geldiğinde Renault 8 milyar €’luk net zarar açıklamıştı. De Meo’nun “Renaulution” stratejisiyle maliyetleri optimize eden şirket, hibrit ve elektrikli araçlara zamanında adım atabildi. Hisse performansı beş yıl içinde %90 arttırmayı başaran De Meo, yaptığı son açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu, işte detaylar...

Renault CEO’su Luca de Meo’nun istifası otomotiv ve lüks moda dünyasında büyük yankı uyandırdı. Lüks moda devi Kering’in CEO’luğuna geçeceği öğrenilen Luca de Meo, 2020’de Renault’un başına geçtiğinde, Fransız üretici 8 milyar euroluk net zarar açıklamıştı. De Meo’nun “Renaulution” stratejisiyle şirket; maliyetleri düşürdü, hibrit ve elektrikli araçlara odaklandı, Nissan ittifakını yeniden yapılandırdı ve hisse performansı beş yılda %90 arttırmayı başaran isim oldu. Yeniden yapılandırma, Dacia ve Alpine gibi markaların güçlenmesini sağlarken elektrikli mobiliteye geçişi de marka adına hızlandırdı.

De Meo’nun Kering’e geçişi, hem şirketin üst yönetime taze bir soluk getirme girişimi hem de uzun süredir zarar eden moda devi Gucci’nin yeniden toparlanması için stratejik bir adım olarak değerlendirilirken, bu gelişme neticesinde Kering hisseleri %5 yükselirken, Renault hisseleri %3–7 düşüş yaşadı.

DE MEO İLHAM VERİCİ BİRİYDİ!

Konuya ilişkin değerlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, “Luca de Meo, beş yıl boyunca Renault Group’u hak ettiği konuma yeniden taşımak için büyük bir çaba gösterdi. Onun liderliğinde şirketimiz sağlıklı bir temele kavuştu, etkileyici bir ürün gamına sahip oldu ve büyüme sürecine yeniden girdi. Luca de Meo yalnızca mükemmel bir endüstri lideri değil, aynı zamanda adanmış, tutkulu ve ilham verici bir kişilik. Bugün, birlikte üstesinden geldiğimiz zorluklar ve geçirdiğimiz yıllar için tüm şirket olarak kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Görevden ayrılmasına ilişkin açıklamada bulunan Luca de Meo ise “Hayatta bazen bir işin tamamlandığını bildiğiniz bir an gelir. Renault Group’ta geçirdiğimiz beş yıldan kısa bir sürede çok büyük zorluklarla karşılaştık. Ancak birçok kişinin imkânsız olarak gördüğü hedefleri gerçeğe dönüştürdük. Bugün elde edilen sonuçlar her şeyi açıkça ortaya koyuyor; bunlar şirket tarihimizin en güçlü başarıları arasında yer alıyor. Güçlü bir ekibimiz ve çevik bir organizasyonumuz var. Ayrıca, gelecek nesil ürünler için stratejik planımız hazır. Bu nedenle bayrağı devretme zamanının geldiğine karar verdim. Geleceğe hazır, dönüşümünü tamamlamış bir şirket bırakıyor ve deneyimimi farklı sektörlerde değerlendirmek üzere yeni bir yolculuğa çıkıyorum” şeklinde konuştu.

KERESTE TİCARETİNDEN MODAYA

Kering, merkezi Fransa'da bulunan ve dünya çapında lüks moda markalarına sahip bir holding olarak ön plana çıkıyor. Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi prestijli markaları bünyesinde barındıran şirketin kuruluşu ise 1963 yılına dayanıyor. Başlangıçta kereste ve yapı malzemeleri ticareti yapan Kering, 1990’lardan itibaren lüks tüketim sektörüne yönelerek global bir moda devi haline geldi. Son yıllarda özellikle Gucci'nin zayıflayan performansı ve rekabetin artması nedeniyle yönetsel dönüşüm arayışındaydı. Renault CEO’su Luca de Meo’nun Kering’e transferi de bu dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak işaret ediliyor.