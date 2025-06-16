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Otomotivde ilk 5 ayın raporu çıktı! Üretim yavaşlarken ihracat arttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Otomotivde ilk 5 ayın raporu çıktı! Üretim yavaşlarken ihracat arttı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 5 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.

ALİ ÇELİK - Rapora göre geçen yılın aynı dönemine oranla toplam üretim %1,4 gerilerken otomobil üretimi ise %4,3 düştü. Ticari araç grubunda, yılın ilk 5 ayında üretim yüzde 4, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 7 artış gösterirken ağır ticari araç grubunda yüzde 19 gerileme yaşandı.

Yılın ilk 5 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 artarken otomobil ihracatında yüzde 6 geriledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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