Audi ve SAIC Motor güçlerini birleştiriyor! Çin pazarı için premium elektrikli araç hamlesi

Elektrikli araç dünyasında Tesla ve onun en yakın rakibi BYD’nin gerisinde kalan Alman üretici Audi, Çin pazarına daha cazip araçlar üretmek için SAIC Motor’la ortaklık imzaladı. Resmi açıklaması yapılan bu anlaşma neticesinde Çin pazarı için özel bir platformla premium araç üretimi gerçekleştirecek olan Audi, rekabet koşullarına 2025 yılında ayak uydurmayı planlıyor.

Elektrikli araçların hayatımıza girişle birlikte otomotiv dünyası adeta boyut değiştirmeye başladı. 100 Yılı deviren bir çok marka bu alanda zorlanırken daha önce ismini hiç duymadığımız markalar bu alanda çoktan zirve yarışında açık ara çok öndeler. ABD’li Tesla ve Çinli BYD bu alanda rakiplerinin çok önünde ilerlerken bir çok yeni markada şansını denemekten kaçınmıyor.

Dünyanın en güçlü pazarı olarak gösterilen Çin otomobil piyasasında ise dinamikler Avrupa ve dünyaya göre oldukça farklı. Elektrikli araçlarda sıçrama yapan ülkede hem kendi markaları hem de asırlık global markalar Avrupa pazarının çok çok üstünde satış adetlerine ulaşıyorlar. Bu savaşta rakiplerinin karşısında güçlü durabilmek için bir çok batılı marka Çinlilerle ortaklığa giderken sansını tek başına zorlayanlarda yavaş yavaş bu güce bir şekilde dahil olma yolunu seçiyor. Bu kervana katılan son marka da Alman üretici Audi oldu.

70 YILLIK DEV ÜRETİCİ: SAIC

Merkezi Şanghay’da bulunan SAIC Motor Corp. Ltd. Çin devletine ait bir otomotiv üreticisi. 1955 yılında kurulan şirket, Çin'in 4 büyük devlete ait otomobil üreticilerin içinde en büyüğü. Türkiye’de MG markası ile tanıdığımız şirket öte yanda Çin’in en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden birisi. Audi, SAIC Motor’la Premium Platform Electric (PPE) mimarisine dayalı olan ilk EV'yi üretmek için düğmeye basarken daha önce yaptığı bir açıklamada ise araç yazılım ve otonom sistem desteği için Çinli dev teknoloji şirketi Huawei'nin geliştirdiği sürüş destek sistemi (ADAS) ile yol alacağını bildirmişti.

Alman üretici bu sayede üretim maliyetlerini optimize ederek Tesla ve BYD ile rekabette aynı kulvarda şansını denemek isterken SAIC’le daha önce el sıkışan VW tarafı ise Temmuz ayında Çinli otomotiv markası Xpeng'in %4,99'unu satın alacağını açıklamıştı. Audi ve SAIC arasında daha fazla işbirliği için yeşil ışık yakan bu açıklama önümüzdeki yıllarda çok daha farklı bir yapılanma hareketinin başlangıcı olabilir.