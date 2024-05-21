Borusan Otomotiv, 2023'te dünya çapında en çok elektrikli MINI satan distribütör oldu!

Borusan Otomotiv, 2023 yılı MINI satışlarındaki yüksek performansı nedeniyle "Dünyanın En Büyük MINI Distribütörü" seçildi. Şirket 2023 yılında gerçekleştirdiği 2 bin 633 adet MINI satışı ile toplam elektrikli MINI satışlarının ise yüzde 68’ini tek başına gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda’nın Rotterdam şehrinde gerçekleştirilen International MINI Dealer Event sırasında ödülü almaya hak kazanan Borusan Otomotiv, 2023 yılında 2 bin 633 adet MINI satışıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye’nin de yer aldığı, 27 ülkeden oluşan C3-R1 bölgesinde satış rakamlarına göre Borusan Otomotiv toplam MINI satışlarının yüzde 63’ünü, toplam elektrikli MINI satışlarının ise yüzde 68’ini tek başına gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’DE ELEKTRİKLİDE ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ

Türkiye temsilcisi oldukları MINI markasıyla 2023 yılında 2 bin 633 adetlik satış gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırdıklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Elde ettiğimiz bu yüksek satış hacmimizle MINI distribütörleri arasından 'Dünyanın En Büyük MINI Distribütörü' unvanına layık görülmüş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yüksek performansta emeği olan MINI Türkiye ekibini kutluyorum. Diğer taraftan 27 ülkede yapılan tüm elektrikli MINI satışları içinde tek başımıza yüzde 68’lik bir pay almamızı da ayrıca çok değerli buluyorum. Borusan Otomotiv Grubu olarak ‘Türkiye Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümünde Öncü Olmak’ vizyonumuza paralel elde edilen bu sonuç elektrikli otomobile olan inancımızın ve kararlılığımızın da bir göstergesi." dedi.