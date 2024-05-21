Skoda'nın yeni gözdesi Superb, Türkiye'de satışa sunuluyor!

Borusan Otomotiv, 2023'te dünya çapında en çok elektrikli MINI satan distribütör oldu!

Borusan Otomotiv, 2023'te dünya çapında en çok elektrikli MINI satan distribütör oldu!

Sağladığı konfor detayları ve cömert iç hacmiyle dikkat çeken Skoda Superb yenilenmiş haliyle 1 milyon 950 bin TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu. Dört farklı donanım seçeneğine sahip araç sedan ve station wagon seçenekleriyle vitrinde boy göstermeye hazırlanıyor. Aracın motor seçeneklerinde ise 1.5 ve 2.0 litrelik üniteler yer alıyor; işte detaylar:

Skoda, D segmentinde yer alan amiral gemisi modeli Superb’in yeni neslini lansmana özel fiyatlarla ön satışa sundu. Daha sofistike bir tasarım, daha fazla konfor ve en yeni teknolojilerle donatılan Superb, şu anda başlayan ön satışın ardından Haziran başında Skoda bayilerinde yerini alacak. Ön Lansman dönemine özel olarak Superb Sedan, 1 milyon 950 bin TL'den başlayan fiyatlarla müşterilere sunulurken, Yeni Skoda Superb Combi station wagon ise 2 milyon 550 bin TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.

PREMIUM SINIFTA DENGELERİ BOZUYOR

Yeni Skoda Superb, Elite, Premium, Prestige ve L&K Crystal olmak üzere dört donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuluyor. Tüm versiyonlarda yüksek standart donanımlar dikkat çekerken, yeni Superb daha fazla teknoloji, güvenlik ve konforla öne çıkıyor. Giriş seviyesi Elite donanımda Uzun Far Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Arka Trafik Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme Sistemi, Güvenli Çıkış Sistemi, Ön Bölge Frenleme Asistanı, Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi, E-Call Acil Durum Çağrı Sistemi ve 8 Adet Hava Yastığı gibi tüm güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte Direksiyondan Vites Kontrolü (Shift by wire), 10,25 inç Dijital Gösterge Paneli, 10 inç Bilgi-Eğlence Sistemi ve Geri Görüş Kamerası gibi birçok teknolojik özellik de sürüş deneyimini ileriye taşıyor. Konfor ekipmanlarında ise giriş donanım seviyesi itibariyle Isıtmalı Ön Koltuklar öne çıkan ekipmanların başında geliyor.

Premium donanım seviyesinde Kablosuz Şarj Sistemi, Üç Bölgeli Elektronik Kontrollü Tam Otomatik Klima Sistemi, Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar öne çıkıyor. Prestige donanımında Şerit Takip Asistanı Plus, Yarı Otonom Araç Kontrolü ve Trafik Sıkışıklığı Asistanı (Seyahat Asistanı), Adaptif Hız Sabitleyici, Elektrikli Bagaj Kapağı ve Sanal Pedal, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi (Kessy Advanced), 18 inç Dofida Alüminyum Alaşımlı Jantlar, 13 inç Bilgi-Eğlence Sistemi, Isıtmalı Ön/Arka koltuklar, Smart Comfort giriş özelliği bulunan Hafızalı Ön Koltuklar, Havalandırma Fonksiyonlu Ön Koltuklar ve 8 farklı masaj modu bulunan Masaj Fonksiyonlu Ön Koltuklar yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

Superb’in en üst donanım seviyesi L&K Crystal’de ise, Canton 14 Hoparlörlü 725 W Ses Sistemi, Head-up Display, 360 Derece Çevre Görüş Sistemi, Akıllı Park Asistanı, Dinamik Şasi Kontrolü Sistemi Pro (DCC Pro) ve 19 inç Veritate Alüminyum Alaşımlı Jantlar yer alıyor.

TERCİHİNİZ HANGİSİ: BENZİN, HİBRİD, DİZEL?

Yeni Superb daha verimli ve performanslı motor iddiasıyla karşımıza çıkıyor. Superb Sedan 150 PS güç üreten 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit teknolojisine sahip motorun yanı sıra 265 PS güç üreten 2,0 litrelik TSI benzinli motorla veya 193 PS’lik 2,0 TDI dizel motorla tercih edilebiliyor. Superb Sedan’da yer alan 2,0 litrelik motorlar, 4 çeker sürüşle kombine ediliyor ve her koşulda yüksek performans elde ediliyor. Superb Combi modeli ise, 1,5 litrelik TSI mHEV hafif hibrit model ile sunuluyor. Tüm motorlar DSG otomatik şanzımanla eşleştirilirken her sürüş koşulunda yüksek konfor, performans ve verimlilik sunuluyor. İlk kez bir hafif hibrit motorla sunulan Superb’de bu seçenek, performansa katkı sağlarken aynı zamanda yüzde 10’a kadar düşük yakıt tüketimine de yardımcı olabiliyor.