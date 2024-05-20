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Yaris Cross Hybrid yenilendi, Haziran'da satışa sunulacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaris Cross Hybrid yenilendi, Haziran&#039;da satışa sunulacak
Toyota, Yaris Cross, Hibrit Araba, Haber

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Global arenada “Yılın Şehir Otomobili” ünvanını alan Yaris Cross Hybrid, yenilenen versiyonu ile haziran ayından itibaren Türkiye’de vitrinlerde yerini alacak.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ -  Aracın dikkat çeken kaslı ve sportif tasarımı, sınıfına göre oldukça zengin donanım seçenekleri ve yüksek teknolojik özellikleri albenisini arttıran özellikler arasında. Çift gövde rengiyle de tercih edilebilen Yeni Yaris Cross Hybrid iki farklı tam hibrit seçeneğiyle ülkemize gelecek. Bunlardan biri yüksek verimliliğiyle öne çıkan 116 HP hibrit ve daha çok performans odaklı olarak öne çıkan 130 HP hibrit versiyonları olacak. Bu sayede tüm binek araç ürün gamında tam hibrit seçeneği sunan Toyota, bu sınıftaki liderliğini de pekiştirmiş olacak. Toyota’nın Yaris Cross Hybrid dışında diğer hibrit motor teknolojisine sahip modelleri ise Yaris Hybrid, Corolla Sedan Hybrid, Corolla Hatchback Hybrid, Toyota C-HR Hybrid, Corolla Cross Hybrid ve RAV4 Hybrid… 

Yaris Cross’un birkaç yıl önce tanıtılmasına karşın markanın güçlü modellerinden birisi hâline geldiğini belirten Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: Giderek büyüyen B-SUV segmentinin en dikkat çekici modeli olarak Avrupa’da segmentinin en çok tercih edilen lider modeli olmayı başardı. Hibrit araçlar artık tüm kullanıcılar tarafından sevilen ve tercih edilen bir seçenek hâline geldi. Yeni Yaris Cross da hibrit motorunun yanı sıra çok yönlülüğü ve kalitesiyle segmentine liderlik etmeye devam edecek. Tam hibrit motoruyla segmentinde farklı bir konumlandırmaya sahip. Yaris Cross müşterileri artık verimliliğe veya daha fazla performansa odaklanan iki tam hibrit motor arasında tercih yapabilecekler.

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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